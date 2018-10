No hay investigaciones en torno a Rosario Robles: Arely Gómez

La titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, aclaró que no hay de parte de la dependencia una investigación alrededor de la persona de la titular de la Sedatu, Rosario Robles.

Explicó que la dependencia investiga hechos, no a personas, y que por el momento, como titular, puede asegurar que hay ninguna indagatoria en su contra.

“Estamos investigando el hecho que nos fue presentado a la Función Pública. En el hecho que la Función Pública investiga no investiga a personas. Se investiga el hecho que ocasionó un daño a la nación, y ese hecho nos lleva a una investigación y esa investigación nos lleva a determinar culpables”, indicó.

-¿Podría la investigación llegar hasta Rosario Robles?

-Yo, como titular de la Función Pública puedo decir que no. Al día de hoy no. En este particular caso –el de Gustavo Rodríguez González, el excoordinador de Comunicación Social de Rosario Robles en Sedesol y en Sedatu que fue sancionado e inhabilitado por 10 años por la firma de contratos publicitarios irregulares- ahí terminó, y por eso se le sancionó a él.

“La titular de una Secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que está aconteciendo con miles de servidores que trabajan para ella; es mucha la carga, por eso tenemos al Oficial Mayor, a los subsecretarios. Por eso hay delegación de facultades, y sí ha habido sancionados”, dijo.

Al acudir como testigo de honor a la instalación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, sostuvo que en los órganos físcalizadores “sí tenemos dientes, pero estamos normados y hay que analizar cada caso”.

El auditor superior de la Federación, David Colmenares, aclaró que no se puede adelantar nada del caso y que habrá que esperar los próximos informes de la ASF, de fines de octubre.

Entrevistado luego de acudir al mismo evento, dijo: “Lo único que les puedo informar es que el 31 de octubre de 2018, en el segundo informe individual de la Cuenta Pública, ahí se van a enterar de los avances, ahí viene todo. En ese informe vamos a dar buenas cuentas de denuncias, de avances en la PGR, entre otros informes”.