No habrá nepotismo para favorecer a mi familia en caso de ganar 2018:AMLO 

VILLAHERMOSA.- El precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, estuvo hoy en su tierra natal donde aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, no habrá nepotismo para favorecer a su familia. Dijo que no le temblaría la mano con nadie “aunque sean mis hijos”.



En su visita a Tabasco, añadió el dirigente de Morena que también se acabará la corrupción, “cáncer que está destruyendo al País”.



Y es que recordó que el último presidente de la República en la zona del sur-sureste mexicano fue el veracruzano Miguel Alemán Valdéz y, por ende, insistió, “el Sureste se ha quedado en el abandono por completo, lo que pasó con Peña es que concentró toda la inversión federal en el Estado de México”, puntualizó.



En ese sentido, López Obrador manifestó que su aspiración es la última oportunidad que tiene Tabasco y el Sureste para tener un presidente de la República.



Concretamente, señaló que el próximo sexenio se construirá una refinería y se situará la Secretaría de Energía en la entidad.



Asimismo, se refirió a la llegada de personajes polémicos a Morena como la senadora Gabriela Cuevas y el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco; éstos, dijo, son movimientos producto de la eficacia política para lograr la ‘transformación del país’.



Además, aseguró que en cinco meses iría a Los Pinos “a tocarle la puerta” al presidente Enrique Peña Nieto para solicitarle que detenga la obra del nuevo aeropuerto que se construye en el Lago de Texcoco de la Ciudad de México.



Al término de las visitas que realizó a algunos medios de comunicación locales, Andrés Manuel partió con su comitiva al estado de Chiapas donde realizará una gira de seis días.



Cabe señalar que luego de 16 meses de no pisar tierras tabasqueñas este día el presidente Enrique Peña Nieto arribó por sexta ocasión en lo que va de su mandato para inaugurar el libramiento de Villahermosa, obra que en noviembre de 2016 el mandatario estatal, junto con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, abrieron a la circulación.



Previo a la visita presidencial, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, dio a conocer que aprovecharía la estancia del mandatario mexicano para solicitarle el reforzamiento del programa de reactivación económica que se instaló el 4 de mayo de 2016, tras la disminución de la actividad petrolera en la región.