No habrá más ‘fugas’ del PRD hacia Morena: Ángel Ávila

​En entrevista con La Silla Roja de El Financiero Bloomberg, el presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, dijo que no considera que habrá más abandonos de la militancia perredista hacia las filas de Morena.



“No creo que haya más (salidas)”, dijo. “El cierre de candidaturas para Morena va a estabilizar este asunto”.



Pese a que durante las últimas semanas, diversos personajes de la militancia perredista han solicitado la incorporación a Morena, Ávila señaló que esta tendencia se detendrá debido a que Morena ya está por definir sus candidatos para el proceso electoral en puerta.



“La gente que se tenía que ir ya lo hizo, los personajes que quisieran ir a Morena en este momento lo pensarían dos veces”, comentó. “En Morena ya hay candidatos, es preferible buscar una candidatura en el PRD porque hay más condiciones de libertad”.



Agregó que tomar la decisión de abandonar el PRD no es ideal, debido a que a los integrantes que han hecho la transición a Morena en el pasado no han conseguido resultados positivos por la manera de operar de Andrés Manuel López Obrador.



“No hay un buen trato al perredismo en Morena, es muy hermético, muy cerrado y ahí decide un solo personaje”, dijo.



De acuerdo con Ávila, la figura de López Obrador es la que ha impedido que se establezcan alianzas productivas entre las izquierdas en México, como lo fue el caso del Estado de México.



“Quien no quiso hacer la alianza en el Estado de México se llama Andrés Manuel López Obrador, él no quiere hacer alianzas con nadie”… “Lo que pasó en el Estado de México hace dos meses nos tiene que llamar a la reflexión”, señaló.



Con respecto a la posibilidad de establecer alianzas rumbo al 2018, el presidente del Consejo Nacional del PRD dijo que el Frente Amplio Democrático es un mecanismo idóneo para conseguir buenos resultados en las elecciones.



“Todas las encuestas nos dicen que el Frente Amplio Democrático le gana al PRI y a Morena”, comentó. “Eso es parte del atractivo del Frente Amplio Democrático”.



Advirtió que si no logra consolidarse el Frente, se corre el riesgo de que los mismos se mantengan en el gobierno y no se produzcan cambios trascendentales en el país.



“Si nosotros no entendemos que los partidos que hacen alianzas son los que ganan, estaríamos yendo al suicidio o a que gane el PRI”, sentenció.