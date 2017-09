No habrá 'fast track' en discusión sobre fiscal general: Cordero

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Senado, Ernesto Cordero,

afirmó que no habrá fast track en la discusión para la eliminación del pase automático de procurador a fiscal general.



Aseveró que “en el Senado de la República no estamos sujetos a chantajes y presiones” como la del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortes, quien afirmó que no se instalará la Mesa Directiva hasta que la Cámara Alta elimine el pase automático.



Manifestó que Cortés Mendoza cae en “un argumento de párvulos” cuando lo acusa de ser el responsable de la ingobernabilidad en San Lázaro.



“En la Cámara de Senadores hay gobernabilidad, en la Cámara de Senadores actuamos de manera responsable, hay una Mesa Directiva integrada en tiempo y forma y, bueno, nosotros, en el PAN nos enseñaron a respetar las instituciones de la República y a no ponerlas en riesgo. Creo que ya se les está olvidando”, dijo.

Cordero Arroyo señaló que lo del fiscal “es un debate, es una cortina de humo, es un debate inventado, eso no estaba a discusión, vamos a escuchar las organizaciones de la sociedad civil, lo que tengan que decirnos, con mucho respeto, nos va a ayudar para cuando efectivamente esa discusión se dé. Pero no es en este momento”.



Dijo que es evidente que hay una estrategia por parte de algunos diputados y “es evidente que aquí no estamos sujetos a ese tipo de chantajes y a ese tipo de presiones. Aquí no vamos a someternos a eso y no vamos a estar discutiendo las cosas en esos términos”.



Sobre todo, dijo, cuando los diputados del PAN, comandados por Ricardo Anaya, en diciembre del 2014, y donde lo votó el secretario general del PAN, lo votó el vocero y la suplente de Anaya, votaron la ley reglamentaria del 102, que puso en la antesala el pase directo de procurador a fiscal.



“Fueron ellos, los principales promotores del pase directo y los que lo pusieron en la antesala. Ahora están muy preocupados por eso y ahora sí ya están viendo las cosas de una manera distinta. Mira, yo creo que es un vil chantaje y aquí no estamos sujetos a esto”, insistió.



Resaltó que ese punto en la agenda del Senado, no está a discusión.



Explicó que el tema de la ley secundaria no está en la agenda y que está 'congelada' desde hace dos año.



NO HAY ELEMENTOS PARA QUE NOS EXPULSEN DEL PAN



También afirmó que no hay ningún elemento para que inicie un proceso de expulsión en el PAN en contra de él y cuatro senadores que participaron en la elección de la Mesa Directiva contrario a los lineamientos de la Comisión Permanente.



“No hay ningún elemento para que se nos expulse, después de tantos años de militancia, sobre todo porque no transgredimos ninguna norma ni ninguna regla, y nuestro único pecado, es no estar de acuerdo con el Presidente del Partido”, dijo.



“Lo único que nosotros queremos es que se valoren, que tengamos derecho de audiencia y que las instancias que lo decidas, pues sean instancias justas, porque Ricardo Anaya es dueño del PAN, lamentablemente. Es dueño de todas las instancias de decisión, es dueño de todo lo que sucede ahí”, señaló.



Agregó que se deben valorar las pruebas, se les debe escuchar en una instancia objetiva, neutral, y que se valoren las evidencias que nosotros presentamos.



Resaltó que es lamentable que el PAN esté adoptando prácticas como que antes no tenía como el hecho de que hay que estar de acuerdo en todo con la dirigencia. “Quien no está con él, está contra él, que es lo que nos sucede a nosotros y también tiene otro elemento, que está demostrando un desprecio por las instituciones que antes no tenía en el PAN”.



Cordero Arroyo comentó lo anterior a unas horas de que se reúna la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional donde se espera que en la agenda de temas generales se aborde el tema de los legisladores y las solicitudes de expulsión por parte de varios panistas.