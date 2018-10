No habrá 'datos cargados' para encuesta del NAIM, asegura Jiménez Espriú

CIUDAD DE MÉXICO.- El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aseguró que “no habrá datos cargados” para la aplicación de la encuesta del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“Los datos no estarán cargados y trataremos de que sean objetivos”, sostuvo el próximo funcionario.

“Vamos a hacer la consulta justamente con los indicadores de objetividad, claridad y transparencia; serán datos mesurables para que no haya ninguna duda de que lo que estamos preguntando se sostiene en datos duros”, dijo.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, luego de una reunión privada con el grupo parlamentario de Morena, Jiménez Espriú explicó que “lo que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho es que va a atender la opinión de la comunidad; ni él ni yo vamos a emitir un juicio de valor, porque me encomendó que fuéramos imparciales, lo más objetivos posibles y es lo que estamos tratando de hacer”.

Sobre las opiniones de algunos de que el NAIM no debe construirse en Texcoco, aclaró que “han sido sólo opiniones personales, pero la definición va a ser en función de la consulta nacional, como ya lo dijo el presidente electo, López Obrador”.

En torno a los detalles de la encuesta, comentó que “no los tenemos todavía, los estamos afinando, estamos recogiendo muchas opiniones, que son las que tenemos que tomar en cuenta para orientar las preguntas que vamos a hacer en la encuesta. La próxima semana a mediados del mes tendremos la decisión de como la vamos a hacer”.

Sobre el costo y el pago de la consulta, precisó que “se va a pagar con recursos con los que cuenta el equipo del presidente electo”.

“Se nos ha dicho que la consulta era ilegal, cosa que no es; no está en la ley, pero no es ilegal; es una consulta porque el presidente electo ha dicho que va a tomar la decisión que le mandate el pueblo”, expuso.

Añadió que “estamos viendo con el equipo el presidente electo para ver cuál es la información y a partir de esa información veremos qué preguntas vamos a hacer”.

“Hemos consultado a la academia su opinión sobre el aeropuerto, a ingenieros, a empresarios, y ahora el Ejecutivo le va a preguntar a la comunidad, y en función de lo que diga la comunidad va actuar el Ejecutivo. Le tenemos confianza al pueblo de México”, remarcó.

Para ello “estamos viendo también la plataforma, las preguntas la forma, la empresa y la próxima semana ya tendremos todo eso. Será una encuesta a partir de la información de los técnicos y las opciones que estamos planteando será técnicamente válidas”.