No existen condiciones para un periodo extraordinario: Herrera

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Fernando Herrera Ávila, afirmó que, por el momento, no existen condiciones para convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.



“No hay acuerdos, ni dictámenes, por lo que no están dadas las condiciones para hacer la convocatoria correspondiente”, puntualizó.



Herrera Ávila informó que la Jucopo se reunirá la próxima semana para ver asuntos ordinarios, pero no el tema del periodo extraordinario.

​

Aclaró que las fechas que han comentado algunos legisladores, para dicho periodo, sólo son propuestas que no han sido discutidas por los coordinadores de los grupos parlamentarios.



Al respecto, recordó que la bancada de Acción Nacional ha mostrado, en todo momento, su disposición para convocar a un periodo extraordinario, en el que se discutan temas de suma relevancia para el país, como el de los fiscales General y Anticorrupción, el Mando Mixto policial y la Ley de Seguridad Interior.



El coordinador de los senadores panistas comentó que antes del 4 de junio, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no les corría prisa para convocar a estas sesiones, y ahora quieren apresurarlas, pero sin los necesarios acuerdos que requiere este proceso.