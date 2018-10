No estamos inclinando la balanza hacia ningún lado en la consulta: Jesús Ramírez

Jesús Ramírez Cuevas, próximo vocero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, descartó que la consulta ciudadana sobre dónde debe construirse el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) vaya inclinada hacia Santa Lucía.

"Nosotros estamos en un planteamiento de garantizar la imparcialidad de la propia consulta y eso tiene que quedar claro. No estamos inclinando la balanza a ningún lado y lo que se va a respetar es lo que decida a la gente. Por eso es importante participar en la consulta porque sí se va a tomar en cuenta la participación de los ciudadanos", indicó en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

Del 25 al 28 de octubre se realizará una consulta ciudadana sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en donde las opciones son seguir con la construcción en Texcoco o ampliar la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

"No están las cartas marcadas, no están los dados cargados, no está la decisión tomada, todo eso es parte de la especulación. La consulta es vinculante porque el presidente electo está convocando a esta consulta y el resultado será el referente sobre el cual se va a tomar la decisión. La encuesta no es determinante, lo importante, el instrumento democrático con el cual se va a tomar la decisión es la consulta", indicó.