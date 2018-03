No está en mi agenda reunión con 'El Bronco' y Ríos Piter: Margarita

CIUDAD DE MÉXICO.- La aspirante a la candidatura independiente para la presidencia, Margarita Zavala, señaló que no se reunirá con Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Piter.

Rodríguez Calderón aseguró que se reuniría con sus dos compañeros que buscan una candidatura independiente este jueves; sin embargo, la expanista señaló que no estaba en su agenda.

"En realidad no está en mi agenda. En realidad no se va a hacer porque no está en agenda, así que seguramente no nos reuniremos. Hoy no se va a dar pero, desde luego es política, ya hablaré con el que quiera dialogar.", dijo en entrevista al finalizar su presentación en el 13 Summit Capital Privado.

Luego de que El Bronco desmintiera que el Instituto Nacional Electoral le hubiera notificado que su registro no se daría por las dudas respecto a las firmas, dijo que se reuniría con los otros independientes para abordar el tema.

Zavala confió en que su registro como candidata se dará porque cuenta con el apoyo de un millón de ciudadanos, así que reiteró "estaré en la boleta".

En combate a la corrupción no estorbaré a fiscalías

La aspirante presidencial aseguró que la clave en la investigación de actos de corrupción es la autonomía a las fiscalías, por lo cual ella no promete meter a nadie a la cárcel por ese delito.

“Se tiene que investigar todo porque hay órganos para eso, porque estoy totalmente comprometida con la honestidad, en la vida pública y en la vida diaria, es que no estorbaré en lo que haga un fiscal General y un Fiscal Anticorrupción. Ahí está la clave, esa es la autonomía que tenemos que defender”, dijo en el 13 Summit Capital Privado.

Detalló que para combatir la corrupción se debe dotar de autonomía a la fiscalía especializada en la materia y permitir que hagan su trabajo, por lo que no basaría su campaña en prometer meter a la cárcel a algún funcionario público actual.

“No podemos basar las campañas en a quién metes o no a la cárcel. Es justicia y nada más que justicia, sin venganzas, yo no voy a perseguir a nadie por lo político, pero sí tenemos que hablar de justicia, de darle a cada quién lo suyo, y parte de la justicia es el respeto a las autoridades que tienen que hacer esa investigación y por supuesto encontrarán cooperación mía para investigar a quien sea, al gabinete actual y al mío por supuesto”, añadió.

En su discurso en el foro organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), Zavala afirmó que de llegar a la Presidencia de la República será implacable contra la corrupción.

Aseveró que sus contrincantes de partidos políticos no podrían terminar con ese mal porque uno, José Antonio Meade era parte de la construcción del “muro de la corrupción” a través del Partido Revolucionario Institucional; el otro, Andrés Manuel López obrador era un mal perdedor que amenaza con lo que sucederá si no es elegido presidente, y el tercero, Ricardo Anaya, ni siquiera puede aclarar la transacción de una de sus propiedades.

Además, destacó que para que el sistema de justicia funcione en el país es necesario sacar al sector seguridad de la Secretaría de Gobernación y crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Lo que no voy a hacer es lo que ha hecho este gobierno, abandonar las instituciones de policía y justicia…. Esa policía Federal la tienes que fortalecer con capacitación, adiestramiento y en control de confianza. Un sistema nacional de policías que nunca se ha intentado, que te permita homologar certificaciones, que te permita, de ser necesario, incluso hacer rotaciones… que te permita hacer una carrera policial y una política de prevención del delito”, aseguró.