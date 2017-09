No esperamos redadas masivas contra 'dreamers': embajador

El embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, dijo este miércoles que a pesar de que se dio a conocer el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), no esperan redadas masivas contra los ‘dreamers’.



El martes, el gobierno de Donald Trump anunció que terminaría con DACA, mismo que estará vigente sólo hasta marzo de 2018, fecha límite para los legisladores para presentar una propuesta que apoye a los jóvenes migrantes. De estos, quienes renueven su permiso, podrán estar dos años más en el país.



“No es un escenario donde existan redadas masivas. Estamos preparados para todos los escenarios, pero no es lo que se espera. Lo primero es que trabajamos en una solución legislativa, y dos, los jóvenes deben estar informados y acercarse los consulados. (Las personas de DACA) tienen alivio migratorio aún y lo seguirán teniendo por un tiempo”, explicó en entrevista en Grupo Fórmula.



El embajador precisó que, sólo si ambos gobiernos no encuentran una solución legislativa al respecto y los 'dreamers' no renuevan sus permisos, podrían ser deportados.



“Una vez concluido (el programa), termina la acción diferida y, si no se ha encontrado otra acción, sería una situación de indocumentación. No sería de inmediato ni al mismo tiempo para todas las personas”, puntualizó.



Gutiérrez reiteró que tanto la embajada como la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno mexicano trabajan para apoyar a los jóvenes mexicanos que viven en esta situación en Estados Unidos y que representan el 80 por ciento de los “soñadores”.



“La instrucción que hemos recibido es que hagamos lo que esté en nuestro alcance. Siendo respetuosos del marco legal, queremos impulsar una legislación que dé certidumbre jurídica (a los ‘dreamers’)”, detalló.