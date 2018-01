No es suficiente presentar la 3de3, dice Meade en Michoacán 

José Antonio Meade, precandidato de la coalición “Todos por México”, dijo que no es suficiente que los funcionarios públicos presenten su declaración 3de3, sino que su patrimonio debe ser consistente “con la realidad que el ciudadano puede observar”.



Durante un encuentro con la militancia priista en Michoacán, el ex secretario de Hacienda habló sobre la iniciativa contra la corrupción -que sus voceros comenzaron a llamar en redes sociales ‘Ley Meade’- y que entregó esta mañana a los líderes de los partidos que conforman su coalición.



El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México dijo que la iniciativa permitirá “asegurarnos que los mejores servidores públicos, que la gente más honorable sea la que esté desempeñando esos cargos públicos, queremos consistencia en sus declaraciones patrimoniales”.



Aclaró que “no es suficiente que presentemos la 3de3, no es suficiente saber que se presentó la declaración de impuestos, lo importante es que esas declaraciones sean consistentes entre sí, consistentes con el Registro Público de la Propiedad y consistentes con la realidad que el ciudadano puede observar. Por eso pedimos consistencia en el patrimonio de servidores públicos y de legisladores”.



Comentó también que el dinero que se recupere a través de la actualización de la Ley de Extinción de Dominio apoyará a proyectos productivos de jóvenes y mujeres.



Meade Kuribreña argumentó que ahora, quienes enfrentan juicios por malversación de fondos, “usan el dinero para buscar una ventaja en sus procesos judiciales. Lo primero que tenemos que hacer con el delincuente y con el corrupto es que si no puede explicar de dónde sacó el dinero, si no puede explicar su origen, lo tiene que regresar y ese dinero que regrese lo tenemos que usar para cosas que nos preocupan”.



Dijo también que Michoacán enfrenta “retos” en materia de seguridad, pero que “sus mejores años están por delante”.