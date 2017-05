No es necesaria ninguna 'exoneración' a los Vázquez Mota: PGR

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que no se puede emitir una exoneración a la familia de Josefina Vázquez Mota, aspirante del PAN a la gubernatura del Estado de México, pues no son investigados por esta dependencia.



No es "necesaria ninguna exoneración, ya que simple y sencillamente no están siendo investigados por ningún delito en esta Procuraduría General de la República", señaló a través de un comunicado.



Agregó que no está investigando a ningún integrante de la familia y que tampoco hay denuncias por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



En este sentido, explicó que el pasado 29 de abril, integrantes de la familia Vázquez Mota solicitaron información sobre la existencia de una investigación por alguna denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).



La PGR señaló que para ese delitos, el de lavado de dinero, se persigue por denuncias presentadas por la SCHP y que en este caso, "dicha dependencia expresamente manifestó a esta Procuraduría que no denunciaba a ningún miembro de la familia Vázquez Mota, ya que la denuncia presentada el 14 de diciembre del 2015, fue hecha en contra de personas físicas y morales distintas que ninguna relación societaria o de otro tipo tienen con la familia Vázquez Mota".