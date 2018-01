No es broma, la posible intervención de Rusia en México: Washington Post

El diario estadounidense The Washington Post publicó este viernes un artículo en el que advierte que "la posibilidad de que Rusia interfiera en las elecciones de México no es una broma".



Bajo la firma del periodista León Krauze, la publicación expone que "la posibilidad de una relación entre Andrés Manuel López Obrador y Rusia podría ser cualquier cosa, menos desdeñable".



Señala que "Andrés Manuel López Obrador, tres veces candidato a la presidencia de México, subió un video a su cuenta de Twitter, en en que bromeó con este tema.



"López Obrador se veía con buen humor y eso era por una simple razón: él tiene ahora un clara delantera en la carrera electoral del próximo primero de julio, superando a varios de sus perplejos rivales".



"Entre ellos a José Antonio Meade, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), un experimentado funcionario público, aunque malo para dirigir una campaña, con la cual pretende defender el oscuro legado de Enrique Peña Nieto, considerado como el más mandatario más impopular del país, y contender contra Ricardo Anaya, un joven primerizo que lidera una coalición débil integrada por partidos de derecha e izquierda".



Explica que "en el video se puede ver a López Obrador en una acto de campaña en Veracruz, en el Golfo de México. Allí, hizo un rápido recuento de su itinerario para luego hacer una pausa momentánea".



"Estoy aquí esperando el submarino ruso", dijo, mientras miraba al océano. "Me traerá oro de Moscú". "De esa manera, López Obrador se estaba burlando de Javier Lozano, uno de los voceros del PRI, quien advirtió sobre una posible intromisión rusa en la elecciones mexicanas".



Señala que "Con una sonrisa irónica se mencionó como "Andrés Manuelovich", una manera de mofarse de lo que se ha estado diciendo sobre él".



Recuerda que "no hace mucho, López Obrador dio a conocer lo que sería su gabinete, entre ellos se encuentran Irma Eréndira Sandoval, quien estaría encargada de la lucha contra la corrupción y las malas prácticas que pululan en la burocracia mexicana, una prioridad que ha sido como una piedra en el zapato de la actual administración".



Considera que "desafortunadamente, Sandoval está casada con John Ackerman, quien es un entusiasta simpatizante de López Obrador".



"Recientemente, la analista política estadounidense Frida Ghitis dijo en una entrevista con el Washington Post, que Ackerman es un confiable y frecuente colaborador de Rusia Today, un medio considerado como la pieza central de la maquinaria propagandística de Moscú, y ahora también incluido en la lista de Departamento de Justicia de Estados Unidos como "un agente extranjero""



Lo anterior -agrega- "debido a las sospechas de que el gobierno ruso haya influido en las elecciones y desestabilizado a otras democracias".



Por eso "en estas condiciones, la posibilidad de una relación entre López Obrador y Rusia podría ser cualquier cosa, menos desdeñable", advierte.