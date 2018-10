No cualquier inmobiliario es una mafia: Mancera

Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora senador, señaló que no todos los oferta inmobiliaria es una mafia.

"Yo no dudo que haya gente que haga mal las cosas en el tema inmobiliario. Yo no te diría que cualquier tema inmobiliario es una mafia. Hay una asociación, está la Adi, y en la Adi están todos los inmobiliarios, no sólo de la Ciudad de México sino del país, incluso que aquellos que han hecho compromisos con el próximo presidente de la república", indicó en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) es pieza clave en los avances y logros de la industria inmobiliaria mexicana.

"Hubo gente que abusó, en el gobierno anterior, abusaron de la famosa norma 26 para parecer que construirían edificios de vivienda (de interés) social y después los revendían. Hubo quien abusó de un amparo, con el que hicieron varios edificios. Se denunció, pero no lo generalizaría", opinó.