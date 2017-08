Si hubiera sabido que iba a perder, no juego, dice Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la encuesta de la cual saldría el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la cual dio como ganadora a Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, uno de los tres aspirantes por el partido aseguró que si hubiera sabido que no obtendría las preferencias en la encuesta y que se trataría de la decisión de una persona "no hubiera aceptado contender".



"Si hubiera sabido, no juego. Yo creo en Morena y creo que los militantes, simpatizantes de Morena creemos (…) En Morena nos merecemos más respeto. Somos muchos, no es un hombre".



En entrevista en Radio Fórmula, el también jefe delegacional de Cuauhtémoc, dijo que al pedir que se trasparentara la encuesta para definir al candidato de Morena a la jefatura de Gobierno, no fue para generar confrontación alguna.



Pero, pidio que antes de levantar la mano a su compañera de partido, Claudia Sheinbaum, primero se tiene que aclarar el proceso interno de selección de candidato.



"No estamos en una posición ya de franca ruptura. Yo veo un diferendo interno en Morena, veo que, para bien de todos, la transparencia nos ayudará. No me parece que estemos fuera de lo normal en la discusión interna y creo que no debe de alterarse ningún militante".



Aclaró que no considera renunciar a Morena ni confrontarse con su líder, Andrés Manuel López Obrador.



En este sentido, celebró que las Comisiones de Encuestas y de Seguimiento hayan difundido la encuesta que se realizó los días 19 y 20 de agosto.



Sin embargo, Monreal Ávila dijo que el proceso se debe aclarar para "generar confianza".