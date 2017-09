No beneficiar al Edomex en el Presupuesto 2018, vigilará el PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, José Antonio Estefan Garfias, del PRD, anticipó que su partido impulsará que el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018 tenga una orientación social, y que no se busque beneficiar sólo al Estado de México.



El legislador oaxaqueño acusó que en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto "se ha apoyado en demasía a las políticas del gobierno para la infraestructura que sólo se concentra en el Valle de México; aeropuerto, tren, dobles pisos y demás van al Estado de México; mientras tenemos en todo el país un campo parado, un sector pesquero desatendido, y un problema silvícola de aprovechamiento forestal que no tiene control; en materia de turismo no existen política".



Anticipó que ante el inicio del proceso electoral, "el PRD revisará el Paquete Económico de manera responsable velando por el bienestar de todas las y los mexicanos".



“El PRD necesita dar una pelea conjunta con otros partidos para que el presupuesto privilegie el gasto social”, afirmó. El parlamentario señaló que "México no ha crecido y aunque tiene una estabilidad en la paridad cambiaria, los niveles presupuestales autorizados son cada vez menores", dijo.





“Quiere decir que el nivel de irreductibilidad o la parte que podemos disponer del presupuesto es cada vez menor para resolver los problemas de pobreza, salud y educación; es decir, cada vez tenemos menos recursos para satisfacer bienes y servicios básicos”.



Estefan Garfias indicó que no se ha podido avanzar en cuanto a infraestructura que requiere este país, y las reformas energética y económica no han cambiado la situación de los ciudadanos.



Señaló que los legisladores deben reclamar transparencia en cuanto a los ingresos de Pemex. “Debemos ser muy precisos en lo que vamos hacer para transparentar la información al pueblo en esta negociación presupuestal. Tenemos que conocer qué se hace con los ingresos de Pemex y hacer público ciertos tipos de proyectos que al momento no son tocados ni se pueden mencionar para que quede claro por qué se les asignan recursos”.



El legislador aseguró que su bancada en San Lázaro no permitirá que los remanentes del Banco de México sólo se vayan al pago de la deuda y luchará por implementar estrategias de negociación que permitan avanzar realmente al país en lo económico, social y en las relaciones comerciales.



“En el PEF nos pronunciaremos por asignar más recursos y porque haya mayor capacidad de decisión para sectores como el agropecuario -que está olvidado-, el de infraestructura de caminos -que no hemos incrementado- y para dotar de personal a los hospitales que se han construido”, puntualizó.