Así respondió la Casa Blanca a la propuesta de despenalizar algunas drogas en México

La portavoz de la Casa Blanca de Estados Unidos, Sarah Sanders, aseguró este miércoles que la administración de su país está en contra de la legalización de cualquier droga en cualquier país del mundo, en respuesta a la posibilidad de que esto ocurra en México.

"Naturalmente, vamos a seguir participando con nuestros socios mexicanos. No tengo un anuncio específico de la política en cuanto a ese frente. Sin embargo, puedo decirles que no apoyamos la legalización de todas las drogas y, ciertamente, no queremos hacer nada que permita que entren más drogas a este país", explicó Sanders al ser cuestionada sobre la propuesta de amnistía y de despenalizar algunas drogas para pacificar el país que contempla el equipo de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo.

Olga Sánchez Cordero, quien sería la secretaria de Gobernación, señaló este martes que el futuro mandatario le concedió "carta abierta" en el tema de la despenalización de las drogas, con tal de pacificar el país.

“El sábado pasado cuando tuve mi audiencia de la reestructuración de la secretaría, y que él sabía perfectamente de mis conferencias y de mis artículos en la prensa sobre la despenalización de las drogas, me dijo textual: ‘Carta abierta', lo que sea necesario para pacificar este país”, comentó.

Además, ha explicado que la amnistía sólo sería tomada en cuenta en casos donde no hay víctimas directas.

El 4 de julio, Sánchez Cordero dijo estar a favor de despenalizar la mariguana y la amapola como una medida para combatir la violencia generada y ligada al narcotráfico.

En conferencia de prensa, Sanders reiteró que continuarán en tratos con México y Canadá; además, dijo que el gobierno de Trump estará atento a cerrar un trato bilateral, de llegar a alcanzarlo, pero con cada uno de los países en sus espacios.