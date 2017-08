Ningún presidente ha sido menos popular que EPN: Consulta Mitofsky

El presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, dijo en La Nota Dura que desde los años 80, cuando se comenzó a medir el índice de popularidad de los presidentes en México, nadie ha registrado números tan bajos como los de Enrique Peña Nieto.



“Jamás ningún presidente anterior en ningún momento de su gobierno tuvo números abajo del 30 por ciento (de aprobación)”, comentó.



De acuerdo con Campos, la percepción negativa que se tiene del gobierno de EPN es una tendencia poco común y se debe en gran medida a la pérdida de credibilidad del ejecutivo.



“No es normal, desde que empezó hasta principios de este año, todo era caída”, dijo. “No había campaña publicitaria, no había resultado económico, no había resultado social que lo hiciera subir”.



El presidente de Consulta Mitofsky señaló que en las últimas semanas, la popularidad del presidente ha incrementado hasta llegar al 22 por ciento de aprobación, el cual es superior al más bajo registrado por EPN que corresponde al 12 por ciento; sin embargo, reconoció que sigue siendo un número bajo.



“Está subiendo (popularidad), pero está subiendo desde el punto más bajo que tenía, no respecto al año pasado, es mejor respecto al peor (índice) que tuvo con el gasolinazo, que se juntó con la llegada de Trump y el precio del petróleo y el dólar… “Está en una buena tendencia, en una tendencia positiva, pero no podemos decir que es popular”, comentó.



Agregó que es previsible que sus números continúen incrementando el resto del año, aunque consideró que conforme vayan acercando las elecciones de 2018, sus niveles de aprobación podrían volverse más impredecibles.



“De aquí a enero puede ir subiendo el presidente porque los reflectores no van a estar en él, van a estar en todos los otros pleitos”… “En campaña le van a pegar y ahí sí no sé cómo van a comportarse (números), no se sabe cuántas grabaciones no van a salir, cuántos trapos van a filtrarse”, concluyó.