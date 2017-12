Ningún caso de desaparecidos logro esclarecer gobierno de Graco Ramírez; Familiares

CUERNAVACA.- Familiares de víctimas reportadas como desaparecidas exigen al gobierno de Graco Ramírez que se intensifique la búsqueda de sus familiares; a cinco años de la administración del perredista denuncian que no se ha esclarecido un solo caso.



El pronunciamiento lo realizaron este lunes en la ofrenda que se instaló en la sede del Ejecutivo denominada Casa Morelos en memoria de las víctimas por desaparición u homicidio, ello después de que surgió el Movimiento por la Paz que encabezó el poeta y activista mexicano, Javier Sicilia, tras el asesinato de su hijo Juan Francisco Sicilia Ortega en 2011, en el municipio de Temixco.



En este memorial, el colectivo: Búsqueda de Familiares Regresando a Casa Morelos, colocaron un árbol de Navidad, con las fotos de mujeres y hombres que desaparecieron en el Estado y, que hasta el momento, no se tiene más datos ni información de su paradero en la Fiscalía General del Estado.



“No hemos tenido respuesta ni avance, ya son cinco años de que el gobernador llegó y no sabemos nada, recién que él llegó a tomar posesión, mi hija tenía poco de haber desaparecido y como pueden ver, ninguno de los casos se ha esclarecido”, señaló Angélica Rodríguez, madre de la joven estudiante de psicología, Viridiana Morales quien desapareció en agosto del 2012, junto con su esposo.



Ante esto, señalaron que el Gobierno del Estado sólo ha hecho una simulación de los casos, pues se llevan a cabo las diligencias, pero en ninguna se tiene respuesta positiva o avance, a las madres de las víctimas, han argumentado que en la Fiscalía no se tiene los recursos suficientes para la búsqueda exhaustiva de estas personas.



Dicho colectivo lo integran familiares de 20 personas que se desconoce dónde están, incluso desde la administración del panista, Marco Adame Castillo, sin embargo, existen más reportes de personas con este tipo de reportes y, que hasta el momento, las autoridades estatales no han podido encontrarlas.



“Estamos en este acto de memoria, para recordar a la sociedad y nuestras autoridades que en casa de cada una de nosotras hay una silla vacía, así como en miles y miles (sic) de familias de este Estado y en nuestro país (…) hacemos un llamado a las autoridades a realizar los procesos de búsqueda intensivos, estamos cansadas de tanta simulación”, expresó.



Al término del pronunciamiento, los familiares de las víctimas leyeron un poema en memoria de los hombres y mujeres con la finalidad de insistir a las autoridades que se agilice su localización.