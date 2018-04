Niega PRD participación de bomberos en protestas contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a través de su presidente, Leonel Luna Estrada, hizo un llamado a los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena para que dejen de criticar y cuestionar sin fundamento al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Ante las acusaciones del coordinador de Morena en ese órgano legislativo, César Cravioto, quien señaló que los bomberos y otros trabajadores de la administración capitalina son amenazados para participar en mitines con ese instituto político, el perredista, Luna Estrada, aseguró que “Estamos nuevamente ante una comedia, una historieta y una serie de argumentos sin fundamento que tienen como único objetivo dañar, perjudicar, politizar y confundir a la ciudadanía”.

El legislador demandó respeto a la vida sindical de los bomberos y que no se busque crear una crisis interna, ya que la organización sindical es un derecho importante no solamente en la ciudad si no en el país.

En conferencia de prensa, en la que Luna Estrada estuvo acompañado por Ismael Figueroa, segundo inspector del Heroico Cuerpo de Bomberos e integrantes de este grupo, el también coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la ALDF reprobó la actuación de Morena y en particular la de su coordinador en el órgano Legislativo, César Cravioto.

“Reprobamos tajantemente las descalificaciones que Morena ha hecho a los Bomberos, esas declaraciones perversas y con tintes políticos”.

Previamente, en senda conferencia de prensa, César Cravioto, acusó al Gobierno de la Ciudad de México a presionar a sus trabajadores para que asistan a los mítines en contra de los candidatos del partido de AMLO.