Ni me corren ni me voy, reta Carlos Sotelo al PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Sotelo, secretario de Asuntos Municipales del CEN del PRD, que acudió ayer al Monumento a la Revolución a firmar el acuerdo de unidad impulsado por Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se va de ese partido y que en caso de que éste le imponga una sanción iniciará su defensa jurídica ante el Tribunal Electoral.



“Por supuesto que no me voy del PRD”, advirtió, y explicó que las sanciones impuestas en la sesión del Consejo Nacional son ilegales por dos razones: “en la sesión del CEN del pasado lunes 28 se aprobó una convocatoria para el Consejo, pero el miércoles que se publicó, de manera ilegal se le añadió el acuerdo de las sanciones a quienes apoyaran a Andrés Manuel”.



Explicó que “el carácter de sesión extraordinaria significa que el Consejo Nacional solo podrá discutir los temas que se establecen en el orden del día, el cual, como ya dije, fue aprobado por el CEN el pasado 28 de agosto, aunque de manera unilateral Ángel Ávila, presidente del Consejo, decidió incluir el tema de las sanciones”.

Añadió que “la propuesta de Ortega Martínez de sancionar en ese momento a los que fuimos con López Obrador fue más ilegal todavía, pues al tener la sesión el carácter de extraordinaria, no es legal incluir temas que no estaban previstos en el orden del día”.



Asimismo explicó que “de acuerdo con los estatutos del partido, solo se puede sancionar a aquellos militantes que apoyen a un candidato de otro partido, como en su momento lo hicieron los Galileos con Javier Corral, hoy gobernador de Chihuahua, y sin ninguna consecuencia, por cierto, pero en este momento ni Morena ni el PRD tienen candidato presidencial”.



Así, Sotelo García se dijo confiado en derrotar el acuerdo perredista con el que se ordenó la suspensión de sus derechos partidistas y aseguró que “como sucedió con el caso de Rey Morales, exsecretario de Políticas Alternativas a la Seguridad Pública del CEN del PRD, que por firmar el acuerdo de López Obrador fue expulsado del partido, y que el TEPJF ordenó al PRD restituirle sus derechos, aunque él renunció un día antes de que se emitiera esta resolución, así les vamos a ganar”.



Sobre el fondo político que entraña esta sanción aprobada ayer en la sesión del Consejo Nacional a propuesta de Jesús Ortega, dirigente nacional de la corriente Nueva Izquierda, el dirigente perredista señaló que “los gerentes del PRD denotan su desesperación al ver que el partido cada día se hunde más y por eso tratan de salvarlo entregándoselo a la derecha”.



Sobre el anuncio hecho el domingo por Alejandra Barrales y dirigentes de la corriente Vanguardia Progresista acerca de que iniciarán una gira por la Ciudad de México para consultar a la militancia acerca del Frente Amplio Democrático, Sotelo expresó que “hacen las cosas al revés, primero debieron haber consultado a la militancia y después aprobar, si era el caso, este frente”.



También dijo que “es evidente que se trata de actos anticipados de campaña con los que quieren posicionar a Alejandra Barrales, sobre todo ante el anuncio de Jesús Ortega, quien el sábado pasado destapó a Victor Hugo Lobo, delegado en Gustavo A. Madero, como el gallo de Nueva Izquierda a la candidatura para la Ciudad de México.