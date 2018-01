Ni Ejército ni Marina fueron enviados a puntos violentos: Navarrete Prida

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que más cinco mil elementos de las fuerzas civiles del Estado mexicano fueron desplegadas desde el lunes en distintos puntos conflictivos del país para disminuir los niveles de violencia.



Aclaró que en dichos operativos no participa ni el Ejército mexicano ni la Marina.



”Son más de cinco mil efectivos de fuerzas civiles federales y tendrán que dar resultados positivos para la gente…No están participando en este operativo o despliegue ni Ejército mexicano ni Marina, sino las capacidades que tiene, civiles, el Estado mexicano y que son muchas”, dijo.



Entrevistado luego de inaugurar los trabajos de la XII Reunión plenaria de los grupos parlamentarios del PRI y PVEM en el Senado de la República, Navarrete Prida detalló que en primera instancia, el despliegue de fuerzas federales se realiza en Tijuana, Baja California, el corredor Los Cabos-La Paz; Colima, Jalisco, Chilpancingo, Guerrero, Cancún, Quintana Roo y próximamente se aplicará en Coatzacoalcos, Veracruz.



Añadió que en dichos operativos “se llevan las órdenes de aprehensión que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene pendientes de ejecutar en el orden federal y en coordinación con las autoridades locales, puntos específicos que se tienen que atender para disminuir en un corto plazo estos niveles de crecimiento de violencia”.



Navarrete Prida insistió que hasta el momento no hay focos rojos que atender con motivo del proceso electoral del próximo primero de julio, “donde el gobierno federal deberá garantizar también condiciones de expresión clara, transparente, libre y pacífica del voto de los mexicanos”.



No se puede negociar la justicia en aras de obtener votos:



También afirmó que no se puede negociar la justicia en aras de obtener votos ya que eso daña al país y a su historia.



“No dejemos, más en esta trinchera, que alguien trate de confundirnos, de pretender ganar votos negociando la justicia o hacer justicia en aras de obtener votos. No daña solamente a un partido o a un gobierno, daña al país y daña su historia”, dijo.



El encargado de la política interior resaltó que “lo que está en juego más allá de los proyectos de nación, es el respeto a valores republicanos y a los que debemos hacer honor como mexicanos, dos de ellos fundamentales: el valor republicano de la democracia y el valor republicano de la justicia. La democracia es un asunto de votos y la justicia es un asunto de pruebas”.



Resaltó que uno de los retos de este año, es la gobernabilidad democrática que nos compete a todos y que tiene que ver con la defensa de las instituciones.