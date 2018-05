Nestora Salgado se perfila al Senado sin realizar campaña

ACAPULCO.- La excomandante de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, se perfila para ocupar uno de los 128 escaños en el próximo senado de la república, representado la segunda fórmula de la coalición 'Juntos Haremos Historia' en esta entidad, pero sin realizar un solo acto de campaña por cuestiones de seguridad.

Pese a que durante los primeros 30 días de la campaña federal ni siquiera ha visitado Guerrero, Salgado García encabeza las preferencias electorales en la entidad, junto con el también polémico exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, quien ocupa la primera formula de la coalición 'Juntos Haremos Historia' que integran Morena, Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT).

“Ella sí visitará el estado, pero lo hará en eventos específicos donde se garantice su seguridad, por las múltiples amenazas de muerte que ha recibido de personas desconocidas, los cuales posiblemente formen parte de los grupos delictivos que enfrentó en su municipio”, justifico su compañero de fórmula Félix Salgado Macedonio.

Durante la administración del exgobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, Nestora Salgado García fungió como comandante de la Policía Comunitaria en el municipio de Olinalá, Guerrero, que se localiza en la región de montaña. Fue detenida el 21 de agosto del 2013, acusada de al menos 50 secuestros, así como de extorsión porque presuntamente exigía el pago de 50 mil pesos para dejar en libertad a las personas que detenía por algún delito, lo cual le valió permanecer detenida durante 31 meses en diferentes penales federales.

“Ella está en una situación bastante complicada, no es fácil ser ella. Cuenta con medidas cautelares, pero no son insuficientes para garantizar su seguridad y por eso se estará buscando implementar otras medidas para no ponerla en riesgo”, puntualizó Félix Salgado.

De acuerdo con resultados de diversas encuestas que se han aplicado en Guerrero, durante el primer mes de la campaña electoral al Senado de la República, la fórmula de la coalición 'Juntos Haremos Historia' que integran en Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado García, encabezan las preferencias electorales con el 45.8 por ciento de la intención al voto.

En segundo lugar, se ubican los candidatos de la coalición 'Todos por México' (PRI-PVEM-PANAL) el también ex alcalde de Acapulco Manuel Añorve Baños y su compañera de fórmula Gabriela Bernal Reséndiz, quienes registran un 29 por ciento de aceptación.

Por su parte, los aspirantes de la coalición 'Por México al Frente'(PAN-PRD-MC) la exsecretaria general del CEN perredista, Beatriz Mojica Morga, y Mario Ramos del Carmen, se ubican en un lejano tercer lugar con apenas el 17 por ciento de apoyo ciudadano.

“No estoy haciendo mítines, estoy penetrando poco a poco. Soy como la humedad, cuando me sienten ya estoy hasta adentro”, acotó en su acostumbrado lenguaje jocoso Félix Salgado.