Necesario saber si votos en Puebla fueron libres: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del recuento de votos en la elección a la gubernatura de Puebla, se debe buscar que asistan los representantes de los candidatos.

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes de viajar a Mexicali, dijo que “lo que se tiene que buscar ahora, si tomó esa decisión el Tribunal, es que estén presentes en el recuento, los partidos; que los representantes de los candidatos estén en la revisión del voto por voto, casilla por casilla”.

Manifestó que “no deja de ser un paso adelante el que se esté aceptando el recuento de los votos, pero hay que ver cómo fue que llegaron esos votos, si fueron votos libres o fueron votos comprados, con mucho dinero que se utilizó en las elecciones en Puebla”.

En ese sentido, opinó que como presidente electo, “no soy presidente constitucional; entonces yo creo que se debe acabar para siempre en México la compra del voto, la utilización del dinero del presupuesto para beneficiar a candidatos y a partidos”.

Consideró que tampoco debe haber injerencias de políticos y funcionarios en las elecciones y que éstas tienen que ser limpias y libres y que no tiene que apoyarse a ningún familiar, no debe haber nepotismo.

López Obrador afirmó que de cualquier forma “voy a acatar el fallo del tribunal, pero tenía que decir estas cosas”, y mencionó que “es raro que hayan obtenido el triunfo los candidatos de Morena a presidentes municipales, a diputados locales y federales y senadores, así como el mismo presidente de la República, pero no ganó el gobernador, lleva esto un mensaje, es sospechoso, es atípico”.

Dijo que no se debe hacer a un lado tampoco el hecho de que ya es una elección manchada por la compra del voto y que por el momento no podría estar presente en Puebla, ya que el resultado de la elección es indefinido, “es una elección cuestionada que está por resolverse todavía y no puedo ir en estas circunstancias a Puebla porque ¿con quién me reúno?”.

Asimismo, puntualizó que lo que ha dañado mucho el país ha sido el fraude electoral, la antidemocracia, por lo que el fraude electoral de 2006 donde se impuso al presidente desató la violencia.

Para legitimarse “le declaró la guerra al narcotráfico; y desde entonces hay mucha violencia en México”, y puso como ejemplo el hallazgo de cuerpos al interior de un tráiler en el estado de Jalisco.

Consideró también que esto es una gran tragedia, “claro que hay una gran decadencia, una gran crisis, no sólo es un problema, es un problema social, es un problema moral, es un problema de inseguridad, de violencia todo esto que estamos padeciendo”.

Reiteró que en ningún caso “me estoy justificando, esto va a cambiar, nada más lo único que quiero es puntualizarlo para que todos sepamos que ha sido un rotundo fracaso la política que se ha venido imponiendo desde hace 30 años”.

Asimismo, mencionó que en una democracia es el pueblo el que manda y reiteró que a los tres años de su mandato se hará una elección, una consulta “si la gente dice que yo continúa, voy a continuar, si la gente dice para afuera el presidente, para afuera, porque el pueblo pone y el pueblo quita”.

En este mismo sentido mencionó que continúa adelante la consulta para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ya que las personas quieren que se les pregunte y esto es lo mejor, para no equivocarse “¡qué problemas técnicos, nada!, ¡qué ocho cuartos!, la gente sabe de todo, el pueblo es sabio, los que no saben son los corruptos”.

Refirió que ya van al Congreso las iniciativas de consulta ciudadana y la revocación del mandato y reiteró que se investigará el caso de Ayotzinapa, mismo que será aclarado y habrá justicia.