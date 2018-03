Necesario, generar alerta de género en la CDMX, asegura Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que aunque no es suficiente, es necesario generar la alerta de género.

“Es necesario lanzar la alerta de género, pero no es suficiente, es indispensable generar los protocolos y el programa integral de atención desde la educación, la justicia y sobre todo propiciar la autonomía de las mujeres en todos los sentidos”, aseguró.

Entrevistada luego de su participación en un conversatorio organizado por asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres, Sheinbaum Pardo destacó la importancia de que las mujeres impulsen los derechos de las mujeres y que esto se haga con honestidad, “porque no todas las mujeres son honestas”.

Sobre el cierre de algunas válvulas de la red de agua potable de la capital, al que se refirió el jefe de gobierno y aseguró que se había hecho con tintes políticos, dijo que “el tema central es que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no está asumiendo su responsabilidad, porque la ciudad enfrenta desde hace mucho una crisis de agua y más allá de si los valvulistas cumplen o no con su trabajo, se tiene que cambiar ese sistema por uno más moderno”.

Añadió que “el tema central es atender la crisis del agua y generar un programa integral para su atención”.

Asimismo exigió que el Sistema de Aguas explique porque hace mes y medio no está entregando la suficiente cantidad de agua a través del Sistema Cutzamala a la delegación Tlalpan y a Iztapalapa, “eso no tiene nada que ver con válvulas ni con valvulistas, porque son derivaciones que éstos no administran”.

De esta forma señaló que “están minimizando el problema de la crisis del agua y es necesario un programa integral que hasta el momento no se ha presentado ni se ha atendido”.