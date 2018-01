Necesario, combatir con mayor eficiencia la corrupción y violencia: Peña Nieto

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que su administración debe combatir con mayor eficiencia la corrupción, la violencia y la inseguridad que se han anidado en algunas regiones del país, así como las enormes desigualdades que hay en la sociedad.



Al inaugurar el Macrolibramiento de Guadalajara, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel Rodríguez, aseguró que la impunidad, la corrupción y la seguridad son tres grandes problemas que no dejan crecer al país.



Ante ello, de acuerdo con el primer mandatario del país, si bien recoge las voces críticas con sentido de autocrítica, puso énfasis en la necesidad de reconocer los logros y avances que hay en el país.



Acompañado por el empresario Carlos Slim, el mandatario habló de las falsas noticias.



“Cuando andaba yo en pre-campaña, no, ya en campaña, pues para fines legales todavía no, pero para fines de mi partido sí, ya el candidato postulado en 2012, que asistí a la Feria Internacional del Libro, la mala lograda participación en la Feria Internacional del Libro que muchos recordarán porque supuestamente terminó siendo una obra, más bien una participación en la que resultó que poco leía, lo cual no era cierto, pero en realidad hoy estamos llenos de muchas falsas noticias”, dijo.



El Macrolibramiento de Guadalajara forma parte de los 266 compromisos que realizó como candidato en la elección presidencial del 2012.



Para Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, se trata de una relevante y moderna obra de infraestructura.



“El segundo libramiento más grande e importante del país, el cual requirió una inversión de ocho mil 544 millones de pesos. Es un monto histórico, uno de los montos más altos de inversión en infraestructura carretera realizada aquí en el estado de Jalisco. Inversión que generó más de 15 mil empleos directos e indirectos en beneficio de las familias jaliscienses”, precisó.



En el acto, estuvo presente el empresario Carlos Slim, cuya compañía IDEAL fue la responsable de construir el Macrolibramiento de Jalisco.