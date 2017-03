Naucalpan adquiere helicóptero por 24mdp 

NAUCALPAN.- Con un costo de 24 millones de pesos, el gobierno de Naucalpan adquirió un helicóptero que participará en operativos de seguridad, rescate y traslado de herido graves a hospitales.



Durante la presentación de la aeronave, el alcalde Edgar Olvera afirmó que el “Aguila 1” cuenta con un equipo de monitoreo aéreo durante el día, y por las noches será parte de los operativos específicos que realice la dirección de Seguridad Pública local y el Mando Único estatal.



Tras señalar que el helicóptero apoyará los operativos que realicen las fuerzas castrenses y federales en esta localidad del Estado de México, el presidente municipal panista detalló que el Bell 206 L4, modelo 1993, permitirá "dar a la ciudadanía respuesta inmediata y eficiente a sus denuncias, ya que estará conectado al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4), y a las unidades de Seguridad Ciudadana que cuentan con cámaras de videovigilancia”.



Agregó que el “Aguila 1” también cuenta con el equipo necesario para apoyar las tareas de la Dirección General de Protección Civil y Bomberos en emergencias, rescates, accidentes y traslados.



El helicóptero, que cuenta con mil 200 horas de vuelo de vida, es seminuevo y fue adquirido en el estado de Los Ángeles California, en los Estados Unidos, y “forma parte de un sistema integral de seguridad conformado por macropantallas y cámaras de vigilancia en todo el municipio”, resaltó el edil.



En entrevista, Olvera Higuera apuntó que la aeronave entrará en operación en los próximos 10 días, y estará estacionado en el aeropuerto del municipio de Atizapán en lo que construyen su hangar.



Asimismo, manifestó que sólo será utilizado para “los servicios de emergencia y seguridad que requieran los naucalpenses", incluso bromeo y dijo que no será el helicóptero del amor, haciendo referencia al ex gobernador panista del estado de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, quien fue acusado de utilizar la aeronave para viajar con sus amigas, y no para tareas de seguridad y monitoreo.