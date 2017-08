Narro ve posible ir por la candidatura presidencial

El secretario de Salud, José Narro, reconoció que es posible que contienda por la Presidencia de la República, pero desconoce qué tan probable es, pues esa decisión se tendrá que tomar en los próximos meses.



En entrevista En EF y por Adela, admitió que aparece entre los presidenciables del tricolor, sin embargo, todavía tienen que esperar a que el PRI defina las reglas para la selección del candidato presidencial para 2018.



“Es posible (contender por la Presidencia), pues sí, sí es posible, pero ¿qué tan probable?, pues no lo sé y lo vamos a saber pronto, porque tampoco faltan tantos meses”, comentó.



Y precisó: “cuando llegue el momento de la definición, habrá que tomar decisiones, porque no sabemos, yo por lo menos no sé, en el partido en que yo milito, cuál va a ser la convocatoria, para qué, cuándo, cómo, con qué requisitos, no lo sé, cuando tengamos esas definiciones será el momento de tomar decisiones”.