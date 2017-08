Narro Robles llama a reconocer logros de Peña Nieto 

CIUDAD DE MÉXICO.- José Narro Robles, secretario de Salud, dijo que se deben reconocer los logros de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y no ser “prisioneros” de las dificultades y los problemas.



En entrevista, después de participar en la ceremonia conmemorativa por los 170 años del Hospital Juárez, dijo que se deben reconocer los logros del actual gobierno federal.



“No hay otro periodo gubernamental en el que se hubieran creado 2.9 millones de nuevos empleos con seguridad social. No hay. Ni sumando varios de los periodos. Ni sumando los últimos tres periodos llegamos a esa cifra. Hay muchos otros datos que tienen que alentarnos. Lo cual no quiere decir que tenemos que dejar de reconocer los problemas, pero vivir sólo prisioneros de las dificultades, de lo negativo, de lo problemático, no es sano, no es pertinente, no es justo”, explicó.



Narro Robles informó que debido a la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos Adolescentes se ha logrado reducir nueve por ciento el número de mujeres que tienen hijos siendo adolescentes y en un seis por ciento en el caso de las niñas.



Sobre su posible candidatura presidencial advirtió que está preparado para “los tiempos de México”, pero tampoco se debe ser presa de la imaginación.



“Cuando se hagan convocatorias, se definan reglas, muchos tendrán la posibilidad de tomar definiciones. Mientras no, es jugar un poco con la imaginación. Y la imaginación es una de las grandes armas del ser humano. Pero no me quita el sueño, yo duermo muy bien”, dijo.