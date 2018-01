Nacidos en febrero y marzo integrarán casillas el primero de julio

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ciudadanos nacidos en los meses de febrero y marzo serán la base para la selección de los 1.4 millones de funcionarios de las más de 156 mil casillas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de julio.



El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el sorteo del mes a partir del cual en primera instancia se insacularán a 11.4 millones de ciudadanos que serán visitados por 45 mil funcionarios para convencerlos de participar.



A partir de ese grupo –la autoridad electoral todavía tendrá que sortear la letra del apellido–, se elegirán a 1.4 millones de personas que fungirán como funcionarios de casilla, para lo cual serán capacitados por el propio Instituto.



Durante la sesión ordinaria del Consejo General se sorteó el mes de febrero y se estableció que en caso de que no sean suficientes el número de personas insaculadas correspondientes a ese mes, el órgano electoral recurrirá a los ciudadanos nacidos en marzo.



El consejero presidente Lorenzo Córdova destacó que la realización de este sorteo ofrece un blindaje a los comicios de “eventuales intervenciones indebidas por parte de cualquier tipo de actor político, económico y social, estamos frente a una decisión que se tomará a partir del azar, que constituye uno de los eslabones de esta cadena de confianza”.



Apuntó que los 45 mil funcionarios electorales que visitarán a los ciudadanos seleccionados también tendrán que realizar una tarea de convencimiento en un contexto en el que existe “profunda desconfianza”, por lo que insistió que con acciones como el sorteo debe quedar claro que las elecciones no son de los partidos, sino de los ciudadanos.



“Que sea un millón 400 mil funcionarios de casilla quienes recibirán y contarán primigeniamente el voto de los ciudadanos –cualquier mexicano puede serlo estando inscrito en el padrón electoral–, es la mejor garantía de que en México existen condiciones para que el 1 de julio más de 88 millones de mexicanos salgamos a votar de manera libre y confiados en que no serán los partidos no será la autoridad electoral, serán los propios ciudadanos quienes van a contar nuestros votos”, enfatizó.