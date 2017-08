Municipios pide reparto justo de recursos para 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- De cara a la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, la Conferencia Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) solicitó al Congreso que considere mayores recursos para que los ayuntamientos enfrentan la realidad del país.



El presidente de la Conamm –que agrupa a todos alcaldes de la República, independientemente de su extracción partidista–, José Ramón Enríquez Herrera, aseveró que es necesario que los legisladores se sienten a la mesa de discusión con los alcaldes, para que conozcan las necesidades de los gobiernos locales.



El también alcalde de Durango manifestó que se agotó el esquema planteado en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la distribución de las participaciones entre los estados y municipios, por lo que estimó que se debe pensar en la asignación de más presupuesto para que los ayuntamientos atiendan la agenda de demandas sociales.



"Se agotó el modelo porque la Federación sigue recibiendo del país, de todo lo que generamos, 80 por ciento, de cada 100 pesos recibe 80, los estados reciben 16 y los municipios, que son los que enfrentan los temas de seguridad, de generación de empleo, de política social, educación, salud, recibimos cuatro pesos", reprochó.

Por ello, insistió que es necesario dar un impulso a los municipios a través de la asignación de recursos suficientes, y además planteó la necesidad de de modificar el 115 constitucional, relativo a los gobiernos estatales y municipales, para fortalecer a los ayuntamientos.



Enríquez Herrera refirió que de los 500 diputados federales que conforman la LXIII Legislatura, por lo menos 100 fueron alcaldes, por lo que consideró que debe haber una mayor sensibilidad para reconocer la problemática del gobierno municipal.



Subrayó que no se puede considerar el reparto de recursos con base en la filiación política de los presidentes municipales, pues lo que se requiere es que cuenten con presupuesto para responder a las demandas que la población exige al gobierno que tiene como "primer contacto".



En ese sentido, consideró que incluso en el ámbito municipal se debe considerar la construcción de gobiernos de coalición para que, como sucedió en Durango, no sólo se cuente con un esquema de aliados electorales, sino gubernamentales.



Estimó que ya no es suficiente la alternancia, sino que se debe pasar a una etapa de verdadera transición democrática en todos los niveles de gobierno y que alcance el ámbito legislativo para dejar atrás las etapas de parálisis por la división de partidos.



El presidente municipal de Durango consideró que, por ello, en la construcción de frentes democráticos, estos deben servir para construir mayorías legislativas, no sólo para prolongar los procesos electorales.