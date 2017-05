¿Te molestan las motos ruidosas? A BMW le costaron casi 2 mdp

La firma alemana BMW fue multada por vender en México 816 motocicletas de 20 modelos que hacen más ruido del permitido por la normatividad.



La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer esta tarde que notificó a la empresa de la sanción, por un monto de un millón 847 mil 617.15 pesos.



De acuerdo con la dependencia, BMW importó y puso a la venta motocicletas que no cumplían con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 082, que establece los límites permitidos de ruido en estos vehículos.



Durante la visita de inspección, que se realizó el 21 de septiembre del año pasado, BMW no pudo acreditar la obtención de 11 certificados NOM de cumplimiento ambiental antes de la importación de los vehículos.



Las motocicletas involucradas corresponden a los modelos C 600 SPORT, C 650 GT, F 700 GS, F 800 R, F 800 GS, F 800 GT, F800 GS ADVENTURE, G 650 GS, K 1300 R y K 1300 S.



También se enlistan los modelos K 1600 GTL, K 1600 GTL EXCLUSIVE, R NINE T, R 1200 RS, R 1200 R, R 1200 RT, R 1200 GS ADVENTURE, R 1200 GS, S 1000 R y S 1000 RR, todos ellos de los años 2015 y 2016.