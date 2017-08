Mujeres líderes del PRD y PAN, buscan participar en la agenda del FAD

CIUDAD DE MÉXICO.- Mujeres dirigentes y líderes del PRD y el PAN aseguraron estar listas para participar en los trabajos de la agenda común que presentarán ambos partidos con miras a la creación del Frente Amplio Democrático.

Encabezadas por las senadoras Angélica de la Peña, del PRD, y Marcela Torres Peimbert, del PAN, un grupo de dirigentes y legisladoras de ambos partidos advirtieron que “las mujeres estamos listas para trabajar, que sabemos ponernos de acuerdo muy bien y que de ninguna manera vamos a aceptar plataformas de ningún partido si no estamos incluidas más de la mitad de las pobladoras de este país”.



En conferencia de prensa, las perredistas y panistas aseguraron que ambos partidos ya tienen experiencias de alianzas anteriores; “sin embargo, esto no significa que con el FAD cada partido vaya a tener que claudicar en sus agendas propias, porque sabemos que hay temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo, pero hay muchos otros en los que sí y sobre ellos vamos a trabajar”.

De la Peña expresó que “el llamado que estamos haciendo un llamado para que también en las agendas, en el ámbito local y municipal las mujeres de nuestros partidos y de los otros partidos se integren para construir una agenda en la que se destaquen los derechos e intereses de las mujeres y que todo lo que se decida en el FAD tenga la perspectiva de género”.



A su vez, Torres Peimbert mencionó que “al interior de ambos partidos no se tienen diferentes visiones del FAD, es simplemente que se están construyendo los acuerdos y eso lleva su tiempo y nosotras estamos listas para trabajar y conseguir esos acuerdos”.



En esta conferencia, en la que se dieron cita varias dirigentes de ambos partidos, como las panistas Kenia López, Michel Miranda, y Guadalupe Almaguer y las perredistas Claudia Castelo, Julieta Camacho y Susana Alanís, entre otras, todas se dijeron listas para trabajar en una agenda común.



Añadieron que “construir una agenda programática de un gobierno de transición como el que se plantea y que es una experiencia totalmente novedosa en nuestro país, pues por primera ocasión se va a formar un gobierno de coalición, que deberá tener una agenda de gobierno y no solamente inscribir una plataforma electoral”.



Sobre la participación de las perredistas en estas reuniones con las panistas, se les preguntó si no eran ilegales, ya que ni la Convención Nacional ni el Consejo Nacional han aprobado la línea política del sol azteca ni tampoco la política de alianzas.



La pregunta causó molestia entre las perredistas y Angélica de la Peña respondió que “el 23 de junio pasado el Comité Ejecutivo Nacional del PRD aprobó la creación del FAD”; no obstante, de acuerdo con los estatutos de ese partido, el CEN no tiene facultades legales para aprobar alianzas.