Mujer gana amparo y tribunal suspende el tren México-Toluca

La construcción del tren México-Toluca se detuvo entre el kilómetro 25 y 26 de la carretera libre que conecta ambas ciudades, el 26 de septiembre, cuando un tribunal colegiado otorgó la suspensión definitiva de la obra a Perla Negrete, habitante de la comunidad de Acopilco, en la alcaldía de Cuajimalpa, al poniente de la Ciudad de México.

Ante esto, el 1 de octubre, Negrete y sus familiares fueron visitados por un grupo de personas que se identificó como parte del equipo jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Uno de ellos les dijo: “de acuerdo a lo que está en los juzgados, existe un derecho de vía” y que por lo tanto no tenía valor alguno la suspensión.

En un video que Carolina Negrete, hermana de Perla, le entregó a El Financiero-Bloomberg se ve cómo el presunto representante le dice a la familia que como lo que se había construido sobre su terreno era una ampliación de la carretera libre México-Toluca y no la vía del tren, la construcción iba a continuar.

Y así fue. Los letreros que anunciaban la suspensión estuvieron puestos un día,según Negrete. Cuando el equipo de El Financiero llegó al terreno, los trabajadores dejaron sus labores, y se sentaron a los lados. Las máquinas seguían ahí.

El día que el tribunal ordenó la suspensión, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, declaró que Negrete sólo quería dinero. “A veces quieren mucho más de lo que legalmente se puede pagar. Le hemos pagado lo que tiene derecho, lo que nos fija la ley” aseguró.

Sin embargo, la señora Negrete afirma que no ha recibido un peso por su propiedad, aunque sí le diagnosticaron diabetes producto del miedo por las amenazas. “(Nos dijeron) que nos saliéramos, que no somos dueños… Llegan con pistola. Traen mujeres para que nos golpeen. Ese es nuestro temor”, cuenta, al tiempo que asegura que sospecha que quien en realidad recibió el dinero fue Gabino Sandoval Baltazar, quien es conocido como “golpeador” y que se hace pasar por representante de la comunidad, aunque un tribunal determinó que no puede ostentar ese cargo.

Gabino Sandoval fue acusado, en febrero de 2017, por la diputada local de Morena, Ana Juana Ángeles, de haber recibido 47 millones 149 mil 509 pesos para facilitarle la posesión de terrenos a la SCT.

La ASF sospecha que este dinero pudo haber sido utilizado para liberación de los derechos de vía, al igual que pagos a personal de supervisión en los contratos de servicios. También ha sido señalado de haber robado papeles a comuneros para agilizar la construcción del tren.

Pero Perla no se detuvo, y Fernando Silva García, juez octavo de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó el Incidente de Suspensión 57/2018, donde se indica que “se concede la suspensión definitiva de la obra, solicitada por la quejosa”.

A cambio de una respuesta por parte de las autoridades, Negrete y sus 10 hermanos, todos amparados contra la construcción, recibieron una demanda penal por haber detenido la obra en febrero.

Sin embargo, Negrete sigue firme en su decisión, y, entre suspiros, afirma: “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.