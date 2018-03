Muestra AMLO convicción antidemocrática al negarse al debate: PRD

El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, acusó que la negativa de Andrés Manuel López Obrador a debatir antes de que inicien las campañas electorales, demuestra “su profunda convicción antidemocrática”.

“López Obrador siente que trae ya la victoria de las elecciones en la bolsa, pues no. Todavía faltan las campañas y vamos a ver de qué cuero salen más correas, y uno de esos cueros es la capacidad para participar en debates, para que se vea de qué está hecho cada quien, qué es lo que trae como propuestas, qué es lo que trae en las alforjas para ofrecer soluciones viables, realistas”, dijo.

Zambrano Grijalva recordó que, en 2006, López Obrador se negó a asistir a uno de los debates organizados por el entonces Instituto Federal Electoral, porque dijo que no iba a arriesgar su ventaja en las encuestas. “Hoy puede estar pensando lo mismo”.

“No se trata de arriesgar, sino que todos los días la sociedad mexicana está ávida de conocer cuál es el contenido profundo, real de las propuestas de cada quien”, agregó.

El líder parlamentario también se refirió a las reuniones que ha sostenido el aspirante a la Presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya, con personajes con reconocimiento internacional, entre ellos la primera ministro de Alemania, Angela Merkel, y la ex secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano

“Yo creo que no debe verse más que como algo natural, el que se tengan estas relaciones internacionales, y también como una forma de dejar claro, que todo esto que se ha montado como farsa, como patraña, para desacreditarlo, para tratar de inventarle delitos, se está cayendo por su propia cuenta”, manifestó.

Apuntó que, “si Anaya Cortés tuviera ´cola que le pisen´, entonces Ángela Merkel ni Janet Napolitano habrían aceptado reunirse con él, toda vez que son personalidades que cuentan con informaciones suficientes para decidir con quiénes sí pueden sostener un encuentro”.

El diputado perredista también fue cuestionado sobre el registro que mantiene el ex alcalde de Iguala, Lázaro Mazón Alonso, como precandidato del PRD al Congreso de Guerrero, a quien se le señala de ser impulsor de José Luis Abarca Velázquez a la alcaldía de ese mismo municipio, y que actualmente está preso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Yo no he compartido esa decisión, que por cierto no ha sido todavía consumada, así de sencillo; seguramente la van a impugnar, sé que la están impugnando algunos compañeros, pero subrayo que yo no la comparto porque no creo que le haga bien al PRD ni a la coalición Por México al Frente”, respondió.