Muere vaquita marina después de ser rescatada 

El equipo de VaquitaCPR, Conservación, Protección y Recuperación de la Vaquita Marina, informó que durante las operaciones de campo para rescatar al mamífero marino, un ejemplar murió.



Una vaquita hembra madura, que no estaba embarazada ni se encontraba lactando, fue capturada y transportada con éxito la tarde de este sábado. Después, fue llevada a un corral flotante especialmente modificado, conocido como “El Nido”, ubicado en el norte del Golfo de California.



El Programa reunió a los expertos en mamíferos marinos más destacados del mundo para determinar si bajo el cuidado humano podría rescatarlos de la extinción. Los científicos estuvieron de acuerdo en que el riesgo de extinción por mortandad en redes de pesca, era mucho mayor que el riesgo de los esfuerzos de rescate.



Desde su captura, la vaquita estuvo bajo cuidado y observación de su salud y bienestar. Los veterinarios de mamíferos marinos que monitoreaban la salud de la vaquita notaron que la condición del animal comenzó a deteriorarse y tomaron la determinación de liberarlo.



Este intento no tuvo éxito y todas las medidas para mantenerlo con vida fueron aplicadas. Pese a los esfuerzos del equipo la vaquita no sobrevivió.



