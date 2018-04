Moverse en vuelos privados no es delito, declara Presidencia

El gobierno federal no investigará al candidato presidencial por Morena, Andrés Manuel López Obrador, por la renta de una avioneta Sonora. “Que una persona se traslade en un vuelo privado, no es motivo de investigación, no es un delito”, afirmó Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia.

En conferencia, en la que se dieron a conocer los avances de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el funcionario aseguró que los vuelos privados no son materia de investigación y que “los dimes y diretes entre candidatos en la brega electoral no se contaminan del lado del gobierno”.

Aclaró que el gobierno tiene la obligación de investigar donde exista una presunta comisión de un delito. “Nosotros no vamos a participar más que en lo que la ley nos señala en el procedimiento electoral”, dijo