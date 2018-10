Moreno Valle plantea iniciativa para crear un Parlamento Abierto

El senador panista Rafael Moreno Valle presentó este jueves una iniciativa para hacer obligatorias las prácticas de Parlamento Abierto y transparentar las acciones del Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales.

Para ello, el legislador poblano propuso modificar el artículo 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El exgobernador de Puebla dijo que el 62 por ciento de los congresos no publican la agenda de grupos parlamentarios; el 95 por ciento no difunden versiones estenográficas de comisiones; el 92 por ciento no informa el presupuesto asignado y ejercido por legisladores; el 95 por ciento no transmiten en tiempo real sus sesiones; y el 38 por ciento no cuenta con información histórica alguna.

El senador del albiazul hizo referencia al reporte “Datos Abiertos Gubernamentales en México. El camino hacia adelante”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Refirió que dicho reporte hace una serie de recomendaciones para consolidar el sistema de Gobierno Abierto, como fortalecer el marco legal para datos abiertos y la vinculación de las iniciativas de datos abiertos con otras políticas sectoriales.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.