Morena toma tribuna en la ALDF; procurador entrega informe

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados locales de Morena tienen tomada la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) desde temprana hora y la presidente destituida en la sesión pasada, Ivonne Morales, llamó a los legisladores a iniciar los trabajos legislativos, pero no se han presentado.



Ante la toma de tribuna, el titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, sólo entregó su informe a diputados en el Salón Heberto Castillo.



Al menos ocho diputados de Morena, como el coordinador, César Cravioto, Alfonso Suárez del Real, Aleida Alavez, Citlalli Hernández, Luciano Tlacomulco, Flor Ivone Morales, Felipe de la Cruz, Raymundo Martínez, Ana Rodríguez y María Eugenia Lozano, llegaron desde las 7:30 horas para tomar la tribuna.



Personal de resguardo les impidió la entrada al recinto, pero después de las 8:00 horas, lograron introducirse por la cafetería y se sentaron en la tribuna, desde donde invitaron al resto de los legisladores a iniciar la sesión.



Durante el encuentro con Garrido, el presidente de la Mesa Directiva, Fernando Zárate del PVEM, dijo que no podrían ser observadores “por actos de provocación, por amenazas de violencia y sobre todo por actos que desdeñan, nuestra institución y sobre todo el trabajo legislativo que todos los ciudadanos esperan, para desahogar, en los términos, con las condiciones y con absolutamente toda la norma en la mano la comparecencia del procurador”.



El procurador capitalino entregó la documentación de su comparecencia, pero no hubo las demás acciones protocolarias, como preguntas y respuestas de los legisladores presentes.



Morales fue sustituida tras el enfrentamiento que se dio entre legisladores el lunes pasado durante la discusión sobre la planta de termovalorización.