Morena teme que militancia 'linche' a su propia Comisión de encuestas

El Movimiento de Regeneración Nacional pretende reservar por cinco años, el nombre de los funcionarios que integran su “Comité de encuestas”, encargados de elegir a Claudia Sheinbaum como candidata al gobierno de la Ciudad de México, pues asegura la “integridad física, seguridad y vida” de sus encuestadores corre peligro.



“Se pretende resguardar a los comisionados de todo tipo de presiones indebidas, susceptibles de ser emprendidas para inducir la modificación de los resultados de esos ejercicios alejándolos de los resultados reales”, advierte el oficio MORENA/OIP/135/2017.



Mediante una minuta del “Comité de Transparencia” que sesionó desde el pasado 22 de septiembre, Morena acusó que, en caso de transparentar los encargados de elegir a sus candidatos, “quienes no hayan sido favorecidos en los estudios de opinión pueden tomar represalias en contra de la multicitada Comisión”.



También añadió: “en el desempeño de su encargo pueden ser coaccionados para emitir un resultado diferente del obtenido en sus estudios de opinión”.



La polémica encuesta donde Claudia Sheinbaum se impuso ante el delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, fue acusada de tener múltiples irregularidades, entre ellas la opacidad de su origen y metodología usada.



Ante los cuestionamientos, la fracción encabezada por Ricardo Monreal ha amagado con abandonar su militancia a Morena y obtener la postulación al gobierno capitalino bajo las siglas de Frente Ciudadano por México: Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.



Desde el pasado 25 de agosto, El Financiero|Bloomberg solicitó copia de la encuesta, metodología, costo, nombre de los realizares y la fechas de aplicación, a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública con folio 2230000041517.



Sin embargo, en la respuesta que emitió el 13 de octubre, tras una solicitud de prórroga, Morena omitió proporcionar el nombre de sus encuestadores, así como el costo del estudio de opinión, alegando “un error involuntario”, por lo que se interpuso un recurso de revisión que fue contestada hasta el pasado 31 de octubre.



En ella se adjuntó un oficio en el que se dijo, en relación a la solicitud de información 2230000041517, que el “Comité de Transparencia” resolvió pedir al INAI la clasificación del nombre de sus encuestadores, para “resguardar la integridad física, la seguridad y la vida de los mismos”.



Es decir, dicho Comité resolvió ocultar los nombres de los encuestadores, tres semanas antes de dar respuesta a la solicitud de información.



Recientemente Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, emitió un comunicado de prensa el que adelantó un acercamiento con Monreal para convencerlo de que no se integre a la “mafia del poder”.



“A Ricardo Monreal, que siga con nosotros, lo voy a buscar para convencerlo de que siga con nosotros, que no se vaya. Que no le haga el servicio a los de la mafia del poder, porque nada más hay dos caminos, cambio sí, o cambio no”, dijo en un mensaje difundido a través de la plataforma Facebook.