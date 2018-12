Morena renunciaría al 50% de sus prerrogativas: Polevnsky

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que el partido está dispuesto a renunciar al 50 por ciento de las prerrogativas que prevé para este año el Instituto Nacional Electoral (INE).

También rechazó que haya un “choque” en Morena tras la postura de Tatiana Clouthier en contra de la Guardia Nacional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistada en el Senado de la República donde se reunió con la bancada de su partido a puerta, Polevnsky señaló que en el tema de los recursos partidistas, donde Morena se llevará una bolsa de más de mil 600 millones de pesos, “lo vamos a revisar para ver cuál es el mecanismo porque nosotros estamos dispuestos a renunciar al 50 por ciento”.

En este sentido, dijo que se revisará el artículo constitucional que plantea como se reparten los porcentajes porque “yo creo que esto se debe reducir a la mitad para que el dinero se vaya a lo que tanta falta hace. Ahorita está el tema del presupuesto y hace falta dinero. Es inaceptable que haciendo falta tanto dinero, los partidos reciban tanto”.

“Nosotros estamos decididos a renunciar al 50 por ciento de los recursos, a que el partido funcione en una forma austera total y que esto sea un ejemplo para todos”, insistió.

Explicó que del dinero que reciban, “vamos a dar la mitad a al Instituto de Formación de Morena porque queremos formar y capacitar a todos los cuadros de Morena, queremos hacer una escuela municipalista, una escuela para legisladores, síndicos, regidores y funcionarios públicos".

Respecto al choque con Clouthier, Polevnsky aclaró “lo que yo dije es que la diputada Tatiana está en la bancada de Morena y obviamente puede, cualquier diputado o cualquier senador, tener una opinión distinta, es válido pero no lo puede hacer a nombre del partido o a nombre de la bancada de Morena”.

Comentó que desde su punto de vista, la propuesta está muy bien fundamentada y a veces el que no se crea o no se esté de acuerdo es "porque no conoce bien al propuesta”, por lo que prometió que acercaría información a la diputada.

“Ella tiene todo el derecho de tener su opinión pero no se plantea el tema de la militarización y vale la pena que se conozca a fondo el proyecto porque es un tema de coordinación con los gobernadores”.

“No hay choque, y yo creo que la diputada tiene un visión y su visión es respetable como se respeta en Morena, pero aclarando que no es la posición del partido ni de los grupos parlamentarios de Morena”, insistió.