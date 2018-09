Morena, PT y PES piden al TEPJF anular elecciones en Puebla

Los grupos parlamentarios de Morena, PT y PES en la Cámara de Diputados pidieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que anule la elección de gobernador en Puebla, del pasado 1 de julio, y que el Instituto Nacional Electoral (INE) destituya a los consejeros del instituto electoral de ese estado.

Los legisladores por Puebla y líderes parlamentarios de esas tres bancadas dijeron que celebran “con cautela” la decisión del TEPJF de ordenar el recuento total de votos de dicha elección. Sin embargo, subrayaron que el planteamiento de su coalición es que se anulen los comicios, para que se repitan.

Lo anterior, luego de que el pasado miércoles el TEPJF ordenó el recuento total de votos de la elección de gobernador en Puebla, del pasado 1 de julio, y revocó las sentencias del tribunal local que negaron un nuevo escrutinio, tras la impugnación de la alianza Morena-PT-PES.

En esos comicios, la candidata de la coalición PAN-PRD-MC, Martha Érika Alonso Hidalgo, obtuvo el triunfo con el 38.05 por ciento de los sufragios, y recibió la constancia de mayoría. El segundo lugar fue para el candidato de la alianza Morena-PT-PES, Luis Miguel Barbosa Huerta, con el 33.93 por ciento, quien los impugnó.

Los diputados de Morena, PT y PES aseguraron que el ganador de esa elección fue Barbosa Huerta, pero hubo un “burdo y grotesco” fraude operado por el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para darle el triunfo a su esposa, Martha Érika Alonso.

“Es tan grotesco, tan burdo el fraude cometido en Puebla, que la resolución del Tribunal es claramente insuficiente, porque los paquetes han sido manipulados y están en manos de quienes alteraron los resultados”, dijo el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo.

“No vamos a permitir que este recuento total, aunque reconocemos que es un avance, sea utilizado como una estrategia de legitimación del fraude”, agregó.

Aseveró que “hay suficientes elementos para ir por la nulidad de la elección y no vamos a quitar el dedo del renglón. No vamos a permitir que esta elección se la robe (el ex gobernador Rafael) Moreno Valle”.

El diputado Horacio Duarte Olivares, representante de Morena ante el INE, anunció que esta semana solicitará a dicho instituto que inicie de manera inmediata un proceso de destitución de los actuales consejeros del instituto electoral de Puebla, con base en la resolución dictada por el TEPJF.

“Estamos planteando la nulidad y, por lo tanto, una elección extraordinaria, no vamos a ir a una elección extraordinaria con ese OPLE (Organismo Público Local Electoral) que está sujeto, apergollado, arrinconado por (el exgobernador Rafael) Moreno Valle ”, externó.

Los diputados por Puebla, Lizeth Sánchez García (PT), Héctor Jiménez y Meneses (Morena), Miguel Acundo González (PES) y Guillermo Aréchiga Santamaría (Morena), acusaron que las elecciones en su estado fueron “un cochinero” y el instituto electoral y el tribunal electoral locales actuaron con parcialidad y sin profesionalismo.

“La resolución del máximo tribunal electoral del país es una muestra contundente de la parcialidad y falta de profesionalismo con la que el instituto electoral estatal y el tribunal electoral del estado han actuado siempre a favor del interés de la candidata Martha Érika Alonso”, manifestó Acundo González.