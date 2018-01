Morena presenta queja ante CDHDF por violentar sus derechos en Coyoacán

El coordinador del Grupo Parlamentario del partido de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), César Cravioto y la diputada Local Beatriz Rojas acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a presentar una queja porque fueron violentados sus derechos humanos y políticos durante la gresca que se suscitó en un mitin en la delegación Coyoacán el pasado 3 de enero.



El líder de los diputados de Morena en el órgano legislativo, afirmó que “Presentamos la queja por violación de sus derechos políticos por los hechos ocurridos en la delegación Coyoacán el pasado 3 de enero, donde referimos los hechos ocurridos, con todas las pruebas que hay que fueron funcionarios de la delegación Coyoacán y trabajadores de la ALDF y una militancia del PRD que fueron los agresores”.



Expuso que “en la queja están solicitando que se investigue si estas personas actuaron por su propia cuenta o recibieron instrucción de Mauricio Toledo de la ALDF, del exdelegado Valentín Maldonado, del actual delegado encargado de despacho, Ulises Bravo Molina o funcionarios de la Ciudad de México”.



Entrevistado momentos antes de presentar la queja en la CDHDF, afirmo que han presentado tres denuncias. La primera en la Procuraduría, por lesiones, por tentativa de homicidio y por lesiones que pudieran provocar la muerte de las personas, como ocurrió a la señor Paty Reyes, la Fepade por violentar los derechos electorales que le toca y esta última al ombudsman capitalino por violentar los derechos políticos de Morena que fue acompañada por fotos, videos, relación de nómina de la delegación Coyoacán, recortes y videos de varios medios de comunicación, donde el enfoque es por violentar los derechos humanos.



Explicó que las menciones que hacen contra el legislador local Toledo del PRD y exjefe delegacional son porque “al momento de los hechos empezaron a gritar PRD, PRD..., y por la relación que lleva Mauricio Toledo con todos estos agresores, y nosotros solicitamos a las tres instancias, PGCDMX, Fepade y CDHDF que investiguen y castiguen si hubo instrucciones de él”.



Rechazó que la violencia y judicialización por parte de Morena de sus actos de precampaña forme parte de una estrategia política para victimizarse. “No, lo que pedimos a las instancias que investiguen y que castiguen a los responsables de sus acciones que para nosotros son actos delictivos”.



Negó las acusaciones de dos personas de que Morena no les pagó por acudir a encabezar las agresiones durante el mitin en Coyoacán, pues lo consideró un montaje organizado por Raúl Flores y Mauricio Toledo, pues a pesar de que esas personas acudieron y confesaron que fueron parte de la violencia, no fueron detenidas, “lo que es una muestra de que es un montaje”, dijo.



Expuso que no aceptarán el Pacto de Civilidad propuesto por el Gobierno de la Ciudad y tampoco el convocado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, hasta que no se actue con los responsables de las agresiones en mitines de Morena.



Mientras no se investigue y se sancione a los responsables de la violencia, los pactos son “llamadas a misa” que no tienen sustento sobre la realidad, lo que tienen que hacer la Procuraduría, la Fepade, la CDHDF es investigar y castigar y después podemos hablar de firmar los documentos que sean necesarios”.