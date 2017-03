Morena pide a SCJN que Asamblea Constituyente defienda Constitución

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente de Morena en la capital, Martí Batres, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a solicitar estar presentes en las discusiones de las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México y participar como terceros interesados.



También dijo que se solicitará que la Asamblea Constituyente defienda el texto constitucional y no la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).



“Solicitaremos formalmente a ministros de la Corte ser escuchados en alegato de oídas, por lo que vamos a solicitar participar como terceros interesados en el proceso que hará la SCJN, de otra manera no sería un paso adelante, sino un paso atrás”, explicó.



Agregó que exigirán que la ALDF no responda a las impugnaciones; “la voz para defender a la carta magna capitalina la debe tener la Asamblea Constituyente a través de su representante que es quien fuera presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, que finalmente es el órgano que la ha elaborado y es quien tiene legitimación para su defensa”.

Consideró que las impugnaciones interpuestas por Poder Ejecutivo Federal y el Legislativo cuestionan la esencia, el conjunto y derechos ganados por la ciudadanía.



“No se trata de armonizar la ley local, con la ley federal; no se trata que sea congruente con la Constitución federal, los cuestionamientos interpuestos por PGR, Presidencia y Senado buscan eliminar logros que se alcanzaron en condiciones adversas por la composición Constitución de la Asamblea Constituyente”.



Batres explicó que lo que ellos consideran inconstitucionalidad no es más que la pretensión de echar abajo derechos sociales, facilitar privatización del agua, cancelar derechos políticos de participación ciudadana como revocación de mandato, detener la mayor reforma al Poder Judicial local que se haya acordado en la historia de la Ciudad de México.



Indicó que se reunirán con los ministros para demandar que cualquier revisión que se haga sea observando el principio de progresividad de los derechos humanos, principio establecido por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Senado.



“Solicitamos que no haya retrocesos en la revisión que se haga d le Constitución de la Ciudad de México. La SCJN debe apoyarse en el principio de progresividad establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al cual puede haber modificaciones las leyes y nuevas leyes, siempre y cuando agreguen o amplíen los derechos humanos, no para quitarlos, ni reducirlos, pero si ampliarlos”, comentó.



Finalmente aseguró que sería absurdo que Constitución, después de una revisión quedara por debajo de las leyes.



En el evento estuvo acompañado por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la ALDF, César Cravioto, diputados locales, exdiputados de la Asamblea Constituyente y dirigentes del este partido en la capital.