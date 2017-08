Morena pide a Lomelí Bolaños que dé la cara

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Rogerio Castro, de Morena, pidió al diputado federal de su partido por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, que aclare la situación de sus empresas, al ser señalado por Estados Unidos por tener presuntos vínculos con el narcotráfico.



Dijo que es indispensable también que la propia Procuraduría General de la República (PGR) “haga su trabajo, que investigue si es verdad que al diputado lo están fiscalizando desde Estados Unidos y que no espere a que el Departamento del Tesoro le mande la información”.



Aunque aseguró que el legislador “siempre ha estado dispuesto a ser investigado, puesto que ya fue exonerado una vez, en 2012, por las mismas autoridades estadunidenses, el diputado debe volver a dar la cara y demostrar su inocencia ante dichas acusaciones”.



Sostuvo que Morena confía en el origen legal y legítimo de los negocios del diputado, pero al final él es el único responsable y encargado de esclarecer las acusaciones.



Vidal Llerenas, también diputado por Morena, pidió a la PGR que “investigue los señalamientos en contra de Carlos Lomelí Bolaños, y si hay señalamientos con las pruebas correspondientes, pues que se proceda penalmente en su contra.



“La PGR y la Unidad de Inteligencia no investigan y sólo reaccionan a las investigaciones que sí se hacen en Estados Unidos”, apuntó.



Afirmó que las acusaciones en contra del diputado Lomelí pareciera que son circunstanciales, “porque todo parece indicar que el señor Raúl Flores mezclaba negocios lícitos con ilícitos, y hasta hoy no hay señalamientos precisos en contra ni de Rafael Márquez, ni del diputado Lomelí Bolaños. Se tiene que investigar todo”, insistió Llerenas.



En tanto, el senador Raúl Morón Raúl, afín a Morena, dijo que en el caso del diputado Lomelí debe prevalecer la presunción de inocencia al igual que para todos los involucrados como Rafa Márquez o Julión Álvarez, “y por supuesto la PGR tiene que hacer una investigación, lo que no sé es por qué siempre tenemos que estar siguiendo la norma o la orientación de Estados Unidos”.