Morena perfila 20 de 40 comisiones de la Legislatura del Edomex

TOLUCA.- A dos semanas de instalarse la 59 Legislatura del Estado de México, Morena y sus 38 diputados se perfila para presidir 20 comisiones y comités, así como 20 secretarías y 180 espacios de los 360 de las más importantes en el congreso, como Gobernación y Asuntos Constitucionales y Finanzas. Esto pese a que aún no hay un acuerdo final entre grupos parlamentarios

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Maurilio Hernández González, afirmó que los acuerdos siguen en construcción entre las siete fracciones legislativas, “no son en automático, es un proceso” y aclaró que no se trata de que su partido “ceda” a otros lo que buscan sino que deben ubicar su nueva realidad.

El PRI, dijo, ahora tiene solo 12 diputados, el PAN con siete y el PRD con dos y es una realidad y 'lento' pero deben asumirla. “Es parte del proceso. Lo dije en algún momento: para algunos será un parto doloroso, pero nacerá una nueva criatura”. Hay resistencias, destacó, que no las dicen pero en los hechos se muestran y se expresan.

La conformación de las 40 comisiones y comités está por concluir, y este martes podría aprobarse en el Pleno y ser instaladas. No obstante, Hernández advirtió que “ni berrinches ni chantajes” serán aceptados en las pláticas que se llevan a cabo para la conformación de éstos.

Confirmó que a Morena le interesan “las principales, lo que tiene que ver con la gobernabilidad, economía, justicia, seguimiento a la actuación de los ayuntamiento y el Órgano de Fiscalización, la Cuenta Pública”.

“Estamos cerca de la integración, no es solo definir la presidencia o las secretarías, sino integrar 40 comisiones o comités mínimo con nueve integrantes y si son 40, son 36 espacios a cubrir de manera proporcional porque es el peso específico del voto ponderado de cómo se deben integrar”, señaló.

El líder de Morena en la Legislatura destacó que “no se trata de que un grupo quiere integrar a todos sus diputados en una misma comisión, debe haber equilibrio” y descartó que haya riesgo de parálisis legislativa porque, incluso, tienen un plazo perentorio hasta noviembre. Por el momento, están obligados a acelerar el paso para iniciar la glosa del Primer Informe de Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza.

Por su lado, Omar Ortega Álvarez, coordinador del PRD, confirmó que aún no hay “humo blanco” para la distribución de comisiones ya que se busca equilibrio pero también experiencia.

El PRD quiere encabezar la comisión de finanzas en donde su compañera, Araceli Casasola, ya había sido presidenta en la Legislatura anterior.

Cuestionado si con solo dos diputados les alcanza para presidirla, dijo que no es un tema de ese tipo “sino de cualidad, que lo da la calidad”.

“No confundamos, nos da para querer una presidencia de finanzas y otras” como Gobernación y Puntos Constitucionales, añadió al referirse a su “nueva realidad” como última fuerza política en el Congreso mexiquense, no obstante, dijo que “si no nos dan la presidencia, no se acaba el mundo; seguiremos colaborando”.