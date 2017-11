Morena oculta de dónde sale el dinero para sus nuevos planteles

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni el mismo partido Morena cuenta con información sobre la procedencia del dinero para sus escuelas universitarias, abiertas hace dos años.



Una de las propuestas de campaña que hizo el presidente del partido, Andrés Manuel López Obrador, es que en cada municipio que ganaran sus militantes se abriría una escuela con las donaciones de simpatizantes y afiliados.



Se esperaba que el 50 por ciento del presupuesto necesario –100 millones de pesos– se obtuviera de las prerrogativas del partido y la otra mitad del salario de legisladores, alcaldes y jefes delegaciones.



De acuerdo con solicitudes de información ciudadanas hechas al partido, Morena “no cuenta con datos” sobre el presupuesto o los recursos de las nueve escuelas abiertas en municipios y delegaciones gobernadas por ellos.



Según informó, en “los estatutos del partido político nacional Morena, no contemplan aportaciones a las Universidades” y que todas las aportaciones son “voluntarias”.



Agregó que no tiene información del número de alumnos o maestros, y que no es “el ente encargado de la apertura de escuelas”.



Las aportaciones, indicó, son manejadas por “asociaciones civiles” que pueden ser consultadas en el sitio de las universidades, sin embargo, los datos no está en la web www.escuelasuniversitarias.org.mx



“El partido no es el encargado de dotarlas de recursos, sino que su gestión se realiza vía ciudadanos, militantes y simpatizantes. De tal forma que la gestión de las escuelas corresponderá a los ciudadanos y ciudadanas asociados e integrados en las asociaciones civiles. Con personalidad jurídica propia y, por lo tanto, por completo independientes de este partido político nacional”.



Agregó que “las aportaciones que, en su caso, realicen servidores públicos surgidos de las filas de Morena, para las Universidades, no tienen por qué pasar por las finanzas de este partido, por tal motivo esa información no obra en los archivos del partido político nacional”.



El año pasado, López Obrador, declaró que “están muy ardidos los de la mafia del poder y sus achichincles porque Morena está destinando la mitad de sus recursos económicos a la creación y funcionamiento de universidades públicas y gratuitas”.



Según el Sistema de Información de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior de la SEP, la única institución –de las nueve que aparecen en la página de escuelas universitarias– que cuenta con este reconocimiento es la Escuela de Derecho, Ponciano Arriaga, ubicada en la delegación Cuauhtémoc.