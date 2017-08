Morena no puede repetir la encuesta para coordinador de la CDMX

Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, dijo que hacer una segunda encuesta o una consulta abierta, como propuso Ricardo Monreal esta tarde, no es posible porque no está establecido en los lineamientos del partido.



"No está contemplado en nuestros lineamientos (hacer otra encuesta), no está contemplado en nuestros estatutos, no hay ninguna razón por la que se tenga que reponer el tema. Pero lo que yo me planteo es que lo que tendría que hacer Ricardo es hablar con nosotros, con el presidente nacional de Morena", comentó Polevnsky en entrevista para Bitácora Política.



La funcionaria de Morena dijo que éste es un problema meramente interno y que Monreal lo está manejando como si fuera una campaña política.



"Realmente parecería como que se está haciendo un trabajo de campaña con tanta presencia en medios para algo que es administración interna de Morena", aseveró Polevnsky.



En cuanto a pláticas entre Morena y Ricardo Monreal, la secretaria general del partido dijo que el delegado Cuauhtémoc es 'de casa' y puede hacer todas las observaciones a miembros del mismo; sin embargo, esto no ha sucedido y que él sólo se ha manifestado en público.



"Puede hacernos cualquier observación y comentario directamente, a la comisión, al CEN. Pero no nos ha mandado ni una nota por escrito", expuso.



Polevnsky reiteró que la puerta está abierta para que se sienten con Monreal a platicar los resultados de la encuesta, porque no le parece "normal" que sólo uno de los cuatro participantes en la encuesta por la coordinación general de la CDMX se haya quejado, e incluso, sólo un participante se haya quejado entre todos los procesos que han efectuado en las demás entidades.

