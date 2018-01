Morena me utilizó para victimizarse: Eva Cadena

XALAPA.- La hoy diputada independiente Eva Cadena Sandoval, acusó que Morena la utilizó para victimizarse y proteger a Andrés Manuel López Obrador.



"Quienes se escandalizan por la presunta red de corrupción del PRI para financiar sus campañas con dinero de Chihuahua no quieren ver que el partido de la "honestidad valiente" también utiliza recursos públicos para financiar sus actividades y a su jefe político. Ocurre en Veracruz y en este Congreso".



Durante su participación en tribuna en su primera sesión, Cadena Sandoval señaló que, aunque "todos los partidos son iguales, los dirigentes de Morena son los peores porque navegan con una falsa bandera de honestidad. (...) En Morena se practica la misma política de siempre. La de simulación, la del engaño y la de la venta de esperanzas a un pueblo necesitado de creer".



La ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas recordó que el 26 de junio, el día de su desafuero, aseguró que regresaría a la Legislatura debido a que confiaba en su inocencia. Entonces, agregó, Morena no escuchó sus argumentos y la dejaron sola sin importarles el circo mediático al que fue expuesta. Lo que además de derivar en amenazas a su personal, su familia y ella, se concretó en un atentado en contra de uno de sus hijos.



Al regresar como independiente, Cadena Sandoval señaló que no tiene compromisos con nadie, por lo que, si durante el en el primer periodo de sesiones fue la segunda diputada con más participaciones, ahora reforzará su trabajo en favor de quienes le brindaron su confianza.



"Veracruz inicia en Las Choapas y no en Boca del Río. (...) No es tiempo de mezquindades ni de trampas políticas, es tiempo de buscar la paz".