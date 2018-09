Morena insistirá en anular elección en Puebla; padecen esquizofrenia, revira PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena anunció que insistirá en su petición de anular la elección de gobernador de Puebla ante las irregularidades registradas; sin embargo, el PAN acusó que los reclamos morenistas se deben a su "esquizofrenia”, porque el recuento confirmará el triunfo de Martha Erika Alonso.

Tras el inicio del recuento de los 3.7 millones de votos, el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP), Pablo Cortés Córdova, adelantó que encontraron irregularidades en 80 por ciento de los siete mil paquetes que trasladaron a la Ciudad de México.

Afirmó que incluso los magistrados electorales identificaron anomalías como paquetes abiertos, dañados o con una cinta de seguridad diferentes a la que debería traer de origen.

Por ello, insistió que Morena no se quedará en el recuento, sino que buscará la anulación de los comicios de gobernador en Puebla.

"Lo que siempre se ha señalado es que la violación fue de origen. Desde que salió de la casilla no se siguió la cadena de custodia, se fue a un laboratorio electoral donde fueron manipulados los paquetes electorales, sabemos que ya vienen manipulados. Queremos la nulidad porque ya no da certeza el resultado, el recuento es parte de la resolución de la Sala Superior, pero el tema del recuento no sólo es el voto por voto, sino ver cómo vienen los paquetes y las inconsistencias que hemos señalado desde un principio, que las actas no coinciden con lo que viene al interior de cada uno de los paquetes", expresó.

Al respecto, el representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Eduardo Aguilar, aseguró que el recuento confirmará el triunfo de la abanderada panista, Martha Erika Alonso.

Por ello, ante los reclamos de Morena que acusa irregularidades en los comicios y que adelanta que no se conformará con el recuento, aseveró que parece que en el partido que postuló a Miguel Barbosa padecen esquizofrenia.

"Al final del día creemos que hay una esquizofrenia y una bipolaridad por parte de Morena, primero piden el recuento de votos, ahora dicen que no confían en el recuento, pues entonces qué les va a dejar contentos, absolutamente nada, ellos lo que están haciendo es que saben que van a perder el recuento de votos, porque saben que perdieron en las urnas", señaló.