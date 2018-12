Morena en Morelos bloquea iniciativa para destituir a fiscales: PT

CUERNAVACA.- Diputados del Partido del Trabajo denunciaron que la bancada de Morena, al interior del Congreso de Morelos, bloquearon la iniciativa del gobernador Cuauhtémoc Blanco para remover al fiscal general Uriel Carmona Gándara, y el de Anticorrupción, Juan Salazar, designados por el exgobernador Graco Ramírez.

Ayer, en sesión, se leyó la propuesta del Ejecutivo ante 20 diputados de la LIV legislatura pero, debido a que no estaba incluida en el orden del día, se declaró un receso de una hora para convocar a reunión de la Junta Política y de Gobierno, sin embargo, los morenistas se fueron y faltaron al encuentro sin justificación, por tanto, no hubo quórum.

“Les hacemos un llamado a nuestros compañeros de Morena a que asistan a la Junta Política a emitir su voto, pues el fiscal no cumple con los requisitos para estar en el cargo, es un mandato constitucional no es porque sea su voluntad”, explicó el diputado José Casas González.

A su vez, la presidenta de la Junta Política, Tania Valentia Rodríguez Ruíz, explicó con la iniciativa de Blanco en mano, que aún y cuando Uriel Carmona intenta ampararse, dicho recurso no es válido en el proceso que se le inició en el Congreso, ya que ello no implica daño patrimonial en su persona.

En el caso de Juan Salazar Núñez, quien ingresó a la fiscalía anticorrupción hace tres años, debió presentar una evaluación anual para permanecer en el cargo y, pese a que no lo hizo, como se establece en los oficios que entregó el Secretariado Ejecutivo Centro Nacional de Certificación y Acreditación con el número SESNSP/CNCA2234/2018, fue ratificado en el puesto por Carmona Gándara.

Además, denunciaron que el exsenador Miguel Lucía Espejo, quien ostenta un cargo a nivel federal, busca entorpecer la destitución de los fiscales, por lo que le pidieron que sacara las manos.

“Son causales graves, los exámenes que no presentó y el no cumplir con su responsabilidad como fiscal de no tener bien integradas las carpetas de cada uno de los casos de cientos de víctimas, la fiscalía está paralizada, es una falta de compromiso y conocimiento”, manifestó la diputada.

Por último, Rodríguez Ruíz llamó a los legisladores a cumplir con el compromiso de la coalición, de ser contundentes con la corrupción y con los funcionarios que no están apegados a la ley. “Pedimos que los compañeros de Morena, den la cara al pueblo de Morelos, porque esto no va con la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, concluyó.